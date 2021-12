Ei2value Property es el único fondo español que se puede invertir en Buffet Emprendedores de Hoy

viernes, 24 de diciembre de 2021, 08:00 h (CET)

La llegada del coronavirus ha generado múltiples impactos en la economía mundial, afectando al bolsillo y los niveles de ingreso de miles de familias. A su vez, se genera siempre un sentimiento de incertidumbre sobre lo que vendrá o podría pasar con las diferentes mutaciones del virus y los métodos empleados para hacerle frente.

Esta incertidumbre y las dificultades económicas podrían ser reducidas a través de las inversiones en valores seguros como lo hace Ei2value Property, fondo español de inversión de la sociedad Holding que trabaja con gestores de renombre mundial bajo la filosofía de value investing, considerada como un de las metodologías más seguras del mercado. Además, este fondo es el único que se puede invertir en Buffet.

Los inicios del fondo de inversión Ei2value Property Este importante y reconocido fondo de inversión tiene sus inicios en el año 1991, fecha desde la que ha tenido la misión de dar valor a la sociedad a través de distintos medios. Desde entonces, ha logrado una facturación anual superior a los 15 millones de euros y, actualmente, da trabajo a más 300 personas.

Durante su funcionamiento, ha trabajado bajo la filosofía de value investing con renombrados inversores y gestores del mundo como Warren Buffet, Francisco García Paramés y Álvaro Guzmán. De esta forma, ha demostrado su alta solvencia y ha facilitado la curva de aprendizaje para el resto de inversores del fondo. A través de esta metodología, busca conocer y potenciar el trabajo de las empresas y de sus inversores para determinar su verdadero valor y, así, poder identificar las inversiones que son rentables a largo plazo.

Por otro lado, dentro de su porfolio y acciones de trabajo está la marca Ei2value Property, a través de la cual gestionan grandes apartamentos y villas de lujo en seis ciudades del mundo, ofreciendo días de descanso y vacaciones en zonas de alto nivel a precios totalmente asequibles.

Warren Buffet, uno de los inversores más importantes del mundo Warren Buffet es conocido como uno de los inversores y empresarios más grandes del mundo y de la historia y sus resultados han sido tan exitosos que lo ubican dentro del top diez de las personas más ricas del mundo. Además, es uno de los gestores que trabajan de la mano de Ei2value Property, siendo este el único fondo en España que comercializa e invierte dentro de Buffet.

Este magnate de los negocios emplea sus metodologías de value investing dentro del fondo de inversiones Ei2value Property, apoyando e incentivando la idea de adquirir valores de calidad a precios considerablemente bajos y teniendo en cuenta su potencial. Es decir, el objetivo es realizar una selección rigurosa de varias compañías y estudiar con profundidad aquellas que puedan representar un retorno del capital invertido significativo a largo plazo. Según esta metodología, el valor de las empresas no está en su precio actual, sino en el potencial que representan en el futuro.

Ei2value Property es, entonces, el fondo de inversión que le brinda a sus inversores seguridad y tranquilidad sobre el manejo de sus capitales. Esto se debe a que cuenta con muchos años de experiencia, personal capacitado y apoyo de figuras mundiales en el campo de la inversión. Asimismo, su estrategia es tan minuciosa y acertada que sus integrantes no podrán encontrar ni tener una inversión más segura.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.