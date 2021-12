ConsultIn contribuye en la reclamación del interés abusivo de las tarjetas revolving y otros créditos Emprendedores de Hoy

Caracterizadas por tener unos intereses muy elevados, las tarjetas revolving se establecen como una de las modalidades disponibles de financiamiento. Los ciudadanos recurren a distintas formas de financiamiento para poder efectuar compras o inversiones.

Para hacer un uso consciente y moderado de dichas tarjetas, es recomendable consultar a expertos en la materia que conozcan todos los aspectos, tanto positivos como negativos.

ConsultIn es una empresa que ofrece los servicios de sus abogados en Manresa y que también dispone de abogados onlinepara facilitar todos los trámites y la asesoría que necesitan sus clientes a la hora de reclamar la devolución de los intereses abusivos.

La importancia de contar con asesoría de la mano de expertos Dentro de los errores que se cometen cuando se está mal asesorado, se encuentra el excesivo consumo de las tarjetas de créditos, específicamente de las revolving. Estas son un tipo de tarjetas de crédito que ofrecen los bancos, pero con ciertas particularidades, que las convierten en un producto complicado si no se usan responsablemente. Para no caer en sobreendeudamiento, es imprescindible comprender cómo funcionan.

Las tarjetas revolving tienen intereses muy altos que rondan el 20% y, en algunos casos, superan el 25% TAE. Este no es el único problema, ya que, según se va pagando la deuda, la cantidad vuelve a estar disponible en la línea de crédito para gastar. Por esa razón, cuando se desconocen estas medidas, las consecuencias son el sobreendeudamiento y la pérdida de capital.

Lo recomendable, en estos casos, es tener un control de todas las compras y usar la tarjeta solo en casos puntuales. La ansiedad, las ofertas y los caprichos no son buenos consejeros cuando se trata de hacer una inversión de este tipo, lo más sensato es asesorarse de la mano de expertos que conocen al detalle los pormenores de estas tarjetas, como los profesionales de ConsultIn.

Amplia experiencia en el sector Para gestionar el sobreendeudamiento y la pérdida de capital derivados de un mal uso de las tarjetas revolving es importante recibir el asesoramiento de expertos. Los profesionales valorarán los importes que pueden reclamarse, así como los pasos a seguir a lo largo del proceso. ConsultIn brinda un servicio de reclamación y cuenta con un equipo especializado y una extensa trayectoria en el sector.

La empresa ayuda a sus usuarios a reclamar los intereses pagados por las tarjetas revolving mediante distintos mecanismos legales. En definitiva, se trata de un bufete de confianza que guía a sus clientes durante todo el proceso, para que la el proceso termine siendo un éxito.

