Las propiedades del gel sanitizante antibacterial de Unimat para garantizar las medidas COVID-19

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la desinfección constante con gel sanitizante antibacterial es la medida más importante para evitar la transmisión de gérmenes y frenar los contagios del COVID-19. Actualmente, este es uno de los productos indispensables en cualquier industria, comercio o institución pública o privada.

Por esta razón, la demanda de este producto ha sido tan alta que a muchos fabricantes se les ha hecho difícil abastecer por completo el mercado.

Empresas como Unimat, en su propósito por ayudar con esta carencia en tiempos de pandemia, se ha aliado con un laboratorio sanitario con el objetivo de fabricar un gel sanitizante capaz de eliminar de forma eficaz hasta un 99.99% los gérmenes, virus y bacterias.

Beneficios del gel antiséptico hidroalcohólico El gel antiséptico o antibacterial es la mejor alternativa cuando se quiere mantener una correcta higiene de las manos y no se puede realizar en el momento un lavado con agua y jabón. Estos desinfectantes están elaborados a base de alcohol, lo que garantizan mayor seguridad para la eliminación de bacterias.

La efectividad de este producto se debe a que el alcohol penetra rápida y profundamente en la raíz del virus, ataca su proteína y cobertura exterior, eliminando su acción de manera inmediata. Para obtener los beneficios protectores que aporta el gel antibacterial, la OMS ha señalado que es necesario usarlo de la forma correcta. Se debe cubrir toda la superficie de las manos sin dejar espacios en blanco y frotar el líquido en distintas direcciones hasta que seque de manera natural en los dedos.

Asimismo, es indispensable adquirir geles con la concentración de alcohol adecuada. Unimat ofrece un gel antibacteriano elaborado a base de alcohol 70% y glicerina de alta calidad, que elimina eficazmente cualquier tipo de gérmenes y virus asociados con el coronavirus. Además, es un producto dermatológicamente aprobado que no daña la piel. Este producto se comercializa en botellas de 5 litros y se puede adquirir a través de la tienda online de Unimat a precio de fábrica.

Comprometidos con la salud Unimat es una empresa mexicana con más de 20 años de experiencia en el sector de manufactura. Sin embargo, debido a la crisis ocasionada por la pandemia, decidieron apostar por la salud, colaborando en la fabricación de geles antibacteriales de alta calidad que ayudan a cubrir la demanda a nivel mundial.

Manteniendo los estrictos estándares de calidad, Unimat ha marcado la diferencia en la comercialización de geles antisépticos, ofreciendo un producto eficiente que cubre las necesidades de higiene actuales y con un precio muy accesible para todo tipo de personas.

Obtener la satisfacción total de sus clientes ofreciendo productos innovadores es la misión de Unimat. Una compañía que se postula como una gran opción para distribuidores, comercios e instituciones interesados en adquirir un gel antibacterial de elevada efectividad.

