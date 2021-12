Grip-On ofrece uno de los mejores alicates a presión del mercado Emprendedores de Hoy

Las pinzas grip o alicates a presión son una de las herramientas más utilizadas principalmente en trabajos de mecánica, soldadura y bricolaje. Su principal ventaja es que pueden sujetar firmemente una pieza, dejando libres las manos del usuario para realizar el trabajo de forma más eficiente.

Aunque existen muchas marcas de este producto en el mercado, una de las mejores ahora mismo es Grip-On, con más de 35 años de experiencia en la fabricación de tenazas y alicates de calidad excepcional. Además, la empresa dispone de un alicate a presión de boca curvada, elegido por profesionales como Doug Mahoney como el mejor entre todos sus competidores.

Grip-On es fabricante de uno de los mejores alicates a presión, certificado por Doug Mahoney Grip-On es una marca que se dedica desde hace más de tres décadas al diseño y fabricación de herramientas de cierre innovadoras y de la más alta calidad del mercado.

El objetivo de esta compañía es hacer que los profesionales puedan contar con herramientas que les permitan aumentar su productividad y realizar su trabajo de forma más segura y más fácil.

En Grip-On se encuentra actualmente la mayor gama de herramientas de bloqueo, en la que resaltan sus alicates a presión. Uno de sus modelos más populares es el alicate de bloqueo Grip-On 111-10, una herramienta elegida por Doug Mahoney como la mejor. Esto se debe a su calidad y su mecánica, la cual, según el experto, supera por mucho al resto de los modelos analizados por él. De hecho, llegó a afirmar: “nunca en mis 15 años de experiencia en el uso y revisión de herramientas, vi una con tanta finura y al mismo tiempo una fuerza de agarre tan potente en las tenazas ajustables”. Esto no es más que una prueba de que efectivamente se trata de uno de los mejores alicates a presión que existen.

Pruebas realizadas al alicate a presión Grip-On modelo 111-10 El alicate de bloqueo modelo 111-10 de esta marca fue elegido el mejor entre todos sus competidores, después de haber sido sometido a diversas pruebas por el experto estadounidense Doug Mahoney. El alicate a presión con boca curvada fue probado en cada uno de sus elementos y aspectos importantes como la capacidad de agarre de su boca curvada, su funcionamiento en distintos tipos de trabajos, la calidad de sus materiales de fabricación, su apertura, la eficiencia de su mecanismo, etc. En los resultados se demostró que, además de su fuerza de sujeción, posee un tornillo de apertura muy fácil de usar, una construcción general de calidad excepcional, una estética impecable y un mecanismo de desbloqueo más suave y fácil que cualquier otro probado anteriormente.

Para adquirir este o cualquiera de los demás alicates a presión de Grip-On, solamente hay que ingresar a su web y la compra se podrá hacer fácilmente desde allí. Si el cliente lo prefiere, puede también dirigirse hasta su sede física en Eitua Industrialdea en Berriz, España.

