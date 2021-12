Internacionalización de un negocio a través de un voicebot Emprendedores de Hoy

jueves, 23 de diciembre de 2021, 08:00 h (CET)

Internacionalizar una empresa significa abrirse a un mercado global, ampliando la cartera de clientes potenciales. Supone la salida de la zona de confort en favor del crecimiento de la marca, pues disminuye el riesgo de dependencia de un solo mercado y compensa sus posibles debilidades.

Existen diversos retos que enfrentar para la internacionalización de un negocio. Es posible que el de mayor demanda sea el poder entrar a otros mercados y comunicarse con los clientes de forma fluida. Esto significa una inversión en traductores de la web de la empresa y asesores que hablen la lengua nativa.

En este contexto, la tecnología de voicebot de Blablabots permite a las empresas mejorar su servicio de atención al cliente. A través de un coste menor y una mayor especialización, las marcas son capaces de ofrecer asistentes que funcionan con inteligencia artificial para atender las dudas de sus clientes y brindar soluciones inmediatas habladas.

Un negocio sin límites geográficos Un voicebot multidioma prescinde de cualquier traductor online para poder comunicarse en la lengua del cliente. Así, aumentan las oportunidades de negocio, las ventas y la presencia en mercados extranjeros.

Los voicebots funcionan a través del procesamiento del lenguaje natural que, junto a su inteligencia artificial, puede conversar con un cliente por voz de forma orgánica y fluida. La aplicación de machine learning permite que el asistente virtual comprenda las intenciones del usuario y ofrecer una respuesta eficaz.

Como sucedería con cualquier cliente del mercado local de la empresa, el voicebot podrá validar datos de los usuarios, actualizar fichas de clientes, programar citas, gestionar cobros, brindar información de saldos y cuentas, realizar encuestas, ventas, cobros y asesorías en preguntas frecuentes.

Un asistente superior a los chatbots A diferencia de los chatbots, los voicebots de Blablabots, con tecnología Mindsaic, tienen la capacidad de comunicarse con el cliente con un lenguaje natural. No necesitan recibir instrucciones inflexibles en forma de comandos para poder brindar soluciones al cliente, pues son capaces de entender y responder mediante un lenguaje natural y fluido.

Mindsaic, empresa matriz de Blablabots, explica que sus voicebots, además de poder atender en cualquier idioma a clientes de todo el mundo, son capaces de ofrecer una voz humana, con acentos y en tonos masculinos o femeninos. Están integrados a la infraestructura tecnológica de los clientes, ajustando así sus conocimientos de la marca para brindar soluciones efectivas. Realizan acciones como enviar un correo electrónico, interactuar con su CRM, consultar o escribir una base de datos, consumir un servicio web, etc., lo que les permite digitalizar cualquier proceso interno o externo de la empresa.

La tecnología de Blablabots es ideal para que las pequeñas empresas puedan acceder a los servicios de un voicebot con un coste desde 12 € al mes, si es multidioma. Una inversión mínima que puede catapultar el negocio más allá de fronteras nacionales.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.