Estas serán las 10 habilidades laborales más demandadas para 2025, según el Foro Económico Mundial Emprendedores de Hoy

miércoles, 22 de diciembre de 2021, 13:45 h (CET)

Como consecuencia de los cambios en el mercado laboral principalmente impulsados por la tecnología, la mitad de los trabajadores activos necesitarán algún tipo de nueva formación o capacitación para el año 2025.

El dato se desprende del Informe sobre el Futuro de los Empleos elaborado por el Foro Económico Mundial. Tal proceso de cambio supone la adquisición de nuevas habilidades laborales, como el pensamiento crítico y la resolución de problemas, que es lo que buscarán los empleadores de aquí a 5 años.

En línea con esta tendencia, la empresa de training y coaching INUSUAL School ofrece cursos de formación para líderes de tal manera que después puedan inspirar las innovaciones en su equipo. El Programa Certificado de Liderazgo Innovador es completamente online y cuenta con un éxito considerable, ya que se encuentra abierta la inscripción para su quinta edición.

La pandemia y la tecnología han acelerado los cambios en el mundo laboral El Foro Económico Mundial encontró dos factores que dinamizan los cambios en el mercado laboral. El primero, totalmente inesperado, fue la pandemia, mientras que el segundo es la creciente automatización que produce un cambio radical en los empleos.

El futuro que se avecina es de cambios profundos. Según estimaciones publicadas por el Foro, para 2025, 85 millones de puestos de trabajo dejarán de existir mientras que otros 97 millones de nuevos empleos surgirán. La división del trabajo en el futuro no es solo entre humanos, sino que también entran en la ecuación las máquinas y los algoritmos.

Un futuro distinto requiere de nuevas habilidades y de la preparación que puede ofrecer un partner como INUSUAL School. No solo tendrán que volver a capacitarse los que aspiren a conseguir un empleo nuevo, sino que también deberán hacerlo gran parte de los que busquen conservar el suyo. Según el Foro, entre el 40% y 50% de los trabajadores tendrán que volver a capacitarse para continuar desempeñándose en su puesto de trabajo.

¿Cuáles son las nuevas habilidades que los trabajadores deberán aprender? Para este nuevo mundo del trabajo que se avecina se requerirá la incorporación de nuevas habilidades. Según el Foro, las que más se necesitarán se vinculan a un escenario en permanente cambio y evolución. Estas se centran en el pensamiento analítico e innovación, aprendizaje activo, resolución de problemas complejos, pensamiento y análisis crítico, creatividad, originalidad e iniciativa, liderazgo e influencia social y razonamiento, resolución de problemas y generación de ideas.

Por último, dentro de las que están directamente vinculadas con la pandemia o la tecnología se encuentran habilidades como el uso, el control, el monitoreo, el diseño y programación de tecnología y resiliencia, la tolerancia al estrés y la flexibilidad.

Para adelantarse a los cambios en el mundo laboral que ya han empezado, pero que se va a profundizar con los años, INUSUAL School ofrece un Programa de Liderazgo Innovador único en su especie en el que se contemplan las habilidades que van a determinar el futuro del empleo.

