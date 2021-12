Rickho crea el ‘AfroTón’, la nueva tendencia musical

En España, el artista Rickho encabeza una nueva revolución musical, el AfroTón, un estilo que nace como resultado de combinar ritmos como el Afropop y el reguetón.

En el sector de las artes, se pueden encontrar máximos representantes de diferentes corrientes. Entre estas, el género urbano, que nace en la década de 1970 en los suburbios de Nueva York e irrumpe en la escena musical mundial como parte del panorama artístico afroamericano con géneros como rap, soul o R&B. Esta influencia vive en la actualidad un apogeo de aceptación mundial a través de artistas de reguetón, trap y en los últimos años de AfroPop y Afrobeat. Y es de sorprender que en España, a pesar del idioma, la escucha de la música afro no deja de aumentar desde el 2016 hasta la fecha, contando con el apoyo de figuras de renombre como Karim Benzema, entre otros, que dan más valor y visibilidad.

En ese contexto, no solo en España, sino en todos los países latinos, se abre camino a una nueva revolución musical con el AfroTón que crea el cantante y compositor Rickho, pionero en el género que aúna en la cultura africana y la latina, impulsado por sus raíces, Guinea Ecuatorial, único país de habla hispana en todo el continente africano. “En el barrio, en las redes sociales… me emociono de ver como en España bailan cada vez más y disfrutan de la música afro aunque no la entiendan y pienso que esa conexión puede intensificarse con el idioma. Y al ser yo artista, español y nacido en Guinea Ecuatorial, tuve la visión de emprender este camino, hacer música afro pero en español y estrechar los lazos entre dos grandes culturas, la africana y la latina, incluyendo España. Es un camino difícil, pero bonito”, afirmaba el propio cantante en una de sus recientes entrevistas.

Nombrado Mejor Artista Urbano de España Eurico Ricoso, conocido como Rickho, es un artista de ascendencia ecuatoguineana reconocido por ser el creador del subgénero AfroTón, un estilo urbano que rescata los sonidos y valores de la cuna histórica de la música: África. Su propuesta musical abraza su herencia en una elegante combinación de versos en español y algunas frases en inglés y otros idiomas africanos. El objetivo es sencillo, poner en el mapa el género afrolatino.

El talento de Rickho se reconoce por la versatilidad musical y elegancia en ritmos Afro-Latinos/Pop y trap electrónico. Esta queda demostrada en su álbum “Siete 7” (2019) y en su reciente éxito viral con su versión en español del tema de Ckay, “Love Nwantiti”.

Su innovación y la poesía presente en sus creaciones musicales llevaron a Rickho a ser destacado dos veces como mejor artista de música urbana en España, según designaciones de AIA y BBMA. Además, fue finalista del concurso musical MovistarSound Atrévete 2021 y nominado a siete categorías musicales en los Premios MIN 2019, sin mencionar el resto de nominaciones recibidas el mismo año en Guinea Ecuatorial.

Todo empezó con un casete Además de actor y cantautor, Rickho es ingeniero industrial. Asegura que es un “milagro” ser la persona que es en la actualidad. Vivió una infancia complicada al ser el penúltimo hijo de siete hermanos convivientes, de los 21 que son en total en Guinea Ecuatorial, su país natal. Con 12 años de edad se enamoró del género urbano que descubrió a través del casete de su hermano mayor.

‘’Siempre quise ser artista, pero nací en una familia pobre y en un país donde no puedes vivir de eso, pero lo deseaba tanto que mucho antes de los 12 ya tenía un plan de cómo conseguir mi meta’’, asegura el artista.

Empezó a rapear en su casa y en el 2000 ya tenía un estilo único para lanzar sus versos. Tuvieron que pasar ocho años para ser escuchado por primera vez. Fue con ‘’Estoy Cansado’’, un tema que se hizo viral en toda Guinea Ecuatorial sin la ayuda de ninguna plataforma de streaming ni internet. Así, ese mismo año aterriza en Alicante para continuar su plan y conquistar su sueño.

Hoy, nacionalizado español, Rickho se graduó como ingeniero industrial en 2014 y hasta entonces estudiaba, trabajaba y ayudaba a su familia. Todo esto mientras se hacía con un nombre en la escena musical urbana: ‘’Estudiaba durante el día y cantaba con mi grupo en algunos clubs de la comunidad en la noche para financiarme los estudios con la ayuda de mi madre’’.

Con esa versatilidad y talento a Rickho le rodea una historia de superación que sirve como inspiración a muchos jóvenes dentro y fuera del panorama artístico. Es una de las apuestas artísticas más potentes de la escena musical nacional e internacional con una visión de un futuro ambicioso y prometedor.

Toda su música se puede escuchar en su perfil oficial de Spotify o en cualquier plataforma digital de streaming, incluido YouTube, donde también están los vídeos musicales que no pasan desapercibidos. Actualmente, el artista está inmerso en varios proyectos musicales por lo que es recomendable seguirle de cerca en su canal de Instagram o TikTok como @RickhoMusic,ya que todo apunta a que este nuevo año 2022 viene cargado con mucho AfroTón.