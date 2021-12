Flint Plus, la colección textil de Rioma con algodón reciclado que apuesta por la preservación del medioambiente Emprendedores de Hoy

miércoles, 22 de diciembre de 2021, 10:00 h (CET)

La nueva colección de la marca de textiles ecológicos Rioma ya está disponible. Con ella, las personas podrán, por ejemplo, decorar sus espacios haciéndolos más minimalistas y orgánicos, aportando color y elegancia.

Los tejidos utilizados para su elaboración son de primera calidad, gracias al estricto control que realiza la compañía durante todo el proceso de producción, garantizando únicamente los mejores productos a sus clientes. Con esta nueva colección, no solamente buscan crear espacios únicos, sino también contribuir con la protección del medioambiente, ya que solo se han utilizado materiales como algodón puro y algodón reciclado, además de otras fibras naturales.

Nueva colección de tejidos sostenibles y ecológicos de Rioma El nombre de la nueva colección recientemente lanzada por la marca Rioma es Flint Plus. Esta está compuesta por una serie de textiles fabricados a partir de algodón puro y de reciclaje, así como de otras fibras como el yute. De ellas destaca la alta calidad en el tejido y la amplia gama de colores que ofrecen.

Para este tejido en específico, han llevado a cabo un proceso especial de lavado para lograr un aspecto desgastado, sofisticado y al mismo tiempo elegante. El tintado es otro de los procedimientos ecológicos aplicados a la tela, en el que solamente se han utilizado pigmentos minerales también orgánicos.

La calidad de la tela y del acabado en toda la colección Flint Plus es el resultado de un exclusivo y especial proceso que resulta en colores únicos, textura agradable, sombras atractivas y mucho más.

Una marca regida por rigurosos estándares de calidad y sostenibilidad Si hay algo que hace a Rioma una marca diferente es su especial compromiso con la sostenibilidad y el medioambiente. A lo largo de sus años de trayectoria, la empresa se ha dedicado a perfeccionar la calidad de sus tejidos, a la misma vez que implementa nuevas tecnologías para reducir en la mayor medida de lo posible su impacto sobre el medioambiente. Una prueba de ello es que todos sus procesos se rigen según la norma de calidad ISO 9001, 14001 y 14006, correspondiente al ecodiseño. Además, se utiliza solamente material orgánico o reciclado, por lo que sus tejidos son totalmente sostenibles y ecológicos.

La colección Flint Plus es, en este sentido, una prueba más del fuerte compromiso que la marca tiene con el medioambiente, sin prescindir de la mejor calidad, diseños creativos y de primer nivel, resistencia y durabilidad. El objetivo es que cada uno de sus textiles cumpla a la perfección las expectativas de sus clientes.

La colección Flint Plus ya está disponible en la página web de Rioma. Al acceder a su apartado de Colecciones Actuales, se podrán conocer con mayor detalle las características de las telas, así como la variedad de colores disponibles.

