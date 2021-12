“El buen patrón” de León de Aranoa entra en la selección de las 15 películas aspirantes a la nominación al Oscar Entrar en esta selección supone un reconocimiento más para esta película que no para de acumular éxitos y aclamaciones de crítica y público Redacción

miércoles, 22 de diciembre de 2021, 09:46 h (CET) “El buen patrón”, escrita y dirigida por Fernando León de Aranoa, da un paso más en su carrera hacia el Oscar®. El largometraje producido por REPOSADO P.C. y THE MEDIAPRO STUDIO, seleccionado por la Academia de Cine para representar a España en la 94ª edición de los Oscar®, ha pasado el corte que realiza la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood y está incluida en la lista de las 15 películas seleccionadas para optar a la nominación a Mejor Película Internacional, cuyas cinco finalistas se darán a conocer el próximo 8 de febrero.

Entrar en esta selección supone un reconocimiento más para esta película que, desde su presentación en el Festival de San Sebastián y su estreno en España el 15 de octubre, no para de acumular éxitos y aclamaciones de crítica y público, con el récord histórico de 20 nominaciones a los Premios Goya y la confirmación de su carrera internacional. De hecho, “EL BUEN PATRÓN” fue presentada en diciembre a los miembros de la Academia de Hollywood, el próximo 7 de enero se proyectará en el Festival de Palm Springs, y se estrenará en Estados Unidos de la mano de la distribuidora norteamericana Cohen Media Group. MK2 es responsable de las ventas internacionales con estreno ya confirmado en Italia para el próximo 23 de diciembre



“Muy agradecido por esta preselección de la academia de Hollywood, que confirma la universalidad de la historia que contamos. Han respondido con la misma calidez que aquí a su humor, a sus personajes, al trabajo de Javier Bardem y de todo el elenco, a lo que cuenta sobre el mercado laboral. ¡Gracias otra vez a la Academia española por entregarnos su confianza!”, ha dicho Fernando León de Aranoa.



“Todo lo que está pasando con El Buen Patrón es muy gratificante. Al reconocimiento de crítica, público e industria en España se una ahora la magnífica oportunidad que supone estar en la preselección de los Oscar®, un impulso en la carrera internacional de la película que se confirma como una de las mejores producciones del año a nivel global”, ha dicho Laura Fernández Espeso, Directora General de The Mediapro Studio.



Con el propio León de Aranoa y Jaume Roures como coproductores ejecutivos, el mismo equipo, junto con Javier Bardem, que hace casi 20 años puso en marcha “Los lunes al sol”, “EL BUEN PATRÓN” ha recibido ya los dos Premios Forqué a los que aspiraba, mejor largometraje y mejor interpretación masculina para Javier Bardem, y camina hacia los Premios Goya con sus 20 nominaciones, incluidas mejor película, mejor dirección y mejor guion original para Fernando León de Aranoa, ocho candidaturas para sus intérpretes, otro récord para esta película con nominaciones para Javier Bardem (mejor actor), Celso Bugallo, Fernando Albizu y Manolo Solo (mejor actor de reparto), Sonia Almarcha (mejor actriz de reparto), Oscar de la Fuente y Tarik Rmili (mejor actor revelación), Almudena Amor (mejor actriz revelación), además de competir en los apartados de música original, dirección de producción, dirección de fotografía, montaje, dirección artística, vestuario, maquillaje y peluquería, sonido y efectos especiales.



“EL BUEN PATRÓN” ha conseguido también 9 nominaciones en los Premios Feroz 2022 (película de comedia, dirección, guion, actor protagonista -Bardem-, actriz de reparto – Almudena Amor-, mejores actores de reparto - Celso Bugallo y Manolo Solo-, música original y tráiler), y tiene una nominación en la categoría de mejor producción internacional en los SATELLITE™ Awards, uno de los primeros galardones de la temporada oficial de premios en Estados Unidos que concede la International Press Academy (IPA), asociación de periodistas de la industria del entretenimiento.



“EL BUEN PATRÓN” está distribuida en España por TRIPICTURES y cuenta con la participación de RTVE, TV3 y ORANGE. Recibida en San Sebastián con comentarios como “obra maestra”, “la mejor comedia española en años” o “una brillante sátira”, entre otros elogios de la crítica, desde su estreno en salas comerciales se ha mantenido dentro del top ten de taquilla, con un aumento exponencial en las cifras de recaudación y en el número de espectadores tras conocerse el récord de nominaciones en los premios Goya.



"EL BUEN PATRÓN" es la décima película como director de Fernando León de Aranoa y la quinta que produce conjuntamente con su compañía Reposado P.C. y The Mediapro Studio tras "Los lunes al sol" (2002) (Concha de Oro a la Mejor Película en San Sebastián y ganadora de cinco premios Goya, incluyendo Mejor Película y Director), "Princesas" (2005) (3 premios Goya, incluyendo Mejor Actriz para Candela Peña), "Amador" (2010), el documental "Política, Manual de Instrucciones" (2016) y "Un día perfecto" (2015), protagonizada por Benicio Del Toro y Tim Robbins, ganadora de un Premio Goya al Mejor Guion Adaptado para León de Aranoa. También es su tercera colaboración junto a Javier Bardem tras "Los lunes al sol" y "Loving Pablo" (Sección Oficial Venecia 2017).

