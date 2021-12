Begauss y su apuesta por la magnetoterapia para tratar dolencias Emprendedores de Hoy

martes, 21 de diciembre de 2021, 16:14 h (CET)

La práctica y los beneficios de la magnetoterapia se han ido transmitiendo de generación en generación, desde civilizaciones antiguas como la egipcia o la china. Esta sabiduría ancestral se ha recuperado gracias a compañías como Begauss, a pesar del avance en la fabricación de medicamentos a base de componentes químicos.

Esta empresa no solo ha logrado sacar el máximo provecho de la magnetoterapia en beneficio de la salud de las personas, sino que además ha desarrollado un método propio que ha demostrado ser muy eficaz y práctica.

Un portal experto en terapias magnéticas Begauss es una compañía especializada en terapias magnéticas, con muchos años de trayectoria en investigaciones sobre magnetismo y sus beneficios a la salud. Para entender a lo que se dedica, es necesario conocer qué es la magnetoterapia. Esta se establece como una terapia que consiste en tratar una variedad amplia de dolores corporales, exponiéndolos a un determinado campo magnético. En el caso de Begauss, se crea a partir de imanes físicos de alta potencia. Por medio de esta tecnología, se aplica un campo magnético focalizado en la parte del cuerpo que origina el dolor óseo, tendinoso, muscular, ligamentoso, etc. Este campo logra la inhibición del dolor y acelera el proceso de recuperación. Lo mejor es que se trata de un procedimiento sin efectos secundarios, que no hace uso de componentes químicos y que consigue excelentes resultados en un corto plazo con un producto duradero y de aplicación fácil y cómoda.

Desarrolladores de una solución que funciona Todos los años de investigación sobre magnetoterapia llevados a cabo por Begauss han servido para crear una solución con la cual se han logrado resolver los tres principales desafíos para una práctica eficaz de la terapia magnética: la correcta ubicación, la potencia suficiente del campo magnético y la duración necesaria. Esta solución está materializada en su producto, unos imanes potentes para el tratamiento del dolor. A través de su portal web, se pueden encontrarpacks que combinan vendas e imanes para cada tipo de dolencia. Estas soluciones actúan como potentes analgésicos, inhibiendo la sensación de dolor y promoviendo la recuperación. Las vendas incluidas en el pack están diseñadas para ubicarlas en hombros, espalda, cervical, etc., con la finalidad de proporcionar alivio a cualquier zona del cuerpo.

Numerosos casos de éxito confirman la efectividad del tratamiento magnético con los imanes de Begauss. Todos ellos son casos reales de personas que han encontrado un alivio efectivo y seguro del dolor, gracias a su efecto antiinflamatorio que además oxigena, regenera los tejidos y alcaliniza y recupera el diferencial eléctrico de las células en la zona afectada.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.