Los Dioses atontados, ¿se puede escribir autoayuda en formato novela? Emprendedores de Hoy

martes, 21 de diciembre de 2021, 15:52 h (CET)

Manejar correctamente las emociones muchas veces requiere de asesoría, ya que situaciones como aprender a perdonar, elevar la autoestima o reconocer un error pueden suponer un gran desafío para una persona.

“Los Dioses Atontados” es una la novela de autoayuda de Susana Alles que ilustra la necesidad que tiene el ser humano de sanar internamente, ser libre del pasado y reconciliarse con su entorno.

Aunque los “Los Dioses Atontados” no es exactamente un libro de autoayuda, en esencia pretende ir un poco más allá. Su autora busca conectar a sus lectores con la protagonista de la historia y, a través de ese personaje, llevarlos a sentir la necesidad de mejorar sus relaciones, perdonar y sanar heridas.

La protagonista descubre la Kabbalah sin saberlo “Los Dioses Atontados” aborda los principales pilares del ser humano. Se refiere a las relaciones interpersonales, al dolor, a la importancia de las decisiones, a la necesidad de tener empatía con el entorno, al efecto del tiempo y al impacto de las palabras.

La novela se refiere a temas cercanos al ser humano como lo negativo de sentir rencor hacia otras personas, lo complicado que supone sortear la sensación de abandono, lo difícil que es asumir algún problema familiar, las consecuencias de los impulsos negativos y los estragos que causa el miedo.

La autora no busca con “Los Dioses Atontados” vender falsas promesas, discursos de positivismo ni técnicas de autoayuda rebuscadas. A diferencia de otros escritores, su propósito es hacer de Sara, la protagonista, un espejo en el que sus lectores puedan verse reflejados y sean confrontados con sus propias emociones y se nota por la presencia de principios místicos durante todo el relato. Principios de Kabbalah. Mística judía que revela a Sara claves para avanzar en la vida y cancelar su dolor.

La promesa de la autora es puntual, la vida de Sara es una historia capaz de hacer minimizar el sufrimiento de sus lectores. Además de que la influencia de enseñanzas místicas está presente en toda la obra.

Una aventura con acompañantes En este recorrido vivencial, Sanana Alles es acompañada en este libro por Irene Villa, una mujer que junto a su madre fue víctima de un atentado terrorista y actualmente es un referente de la recuperación y desarrollo personal en España, volcada en ayudar a otros.

Villa, quien escribe la reflexión final en la novela, se enfoca en la importancia de vivir sin miedo, recomponerse, buscar el sentido de la vida y entender cómo funciona el perdón.

Por su parte, Laín García Calvo, responsable de escribir el prólogo, se enfoca en los principios y conocimientos universales que, a su juicio, son fundamentales para obtener paz, armonía y una comprensión del universo inigualable.

“Los Dioses Atontados” de la escritora Susana Alles busca revelar secretos universales capaces de hacer desaparecer el dolor causado por las malas relaciones, recobrar en sus lectores su importante lugar y papel en este mundo.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.