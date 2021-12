Jorge Ruiz Luzuriaga, de Bar Florida (Estella-Lizarra) chef medieval 2021 Comunicae

martes, 21 de diciembre de 2021, 13:12 h (CET) El chef navarro ha ganado el concurso de pincho medieval, convocado en el año 2021 en formato virtual, con un total de 1514 Likes (253 en Facebook y 1261 en Instagram), con la video-receta del pincho 'Albóndiga de vaca vieja navarra a la carbonara de papada de Euskal Txerri y queso de Urbasa rallado' El chef navarro Jorge Ruiz Luzuriaga se ha proclamado en Chef Medieval Virtual del año 2021 con su video-receta 'Albóndiga de vaca vieja navarra, a la carbonara, de papada de Euskal Txerri y queso de Urbasa rallado'.

Así lo ha decidido el público con sus Likes en las redes sociales de la Red Medieval: Facebook @red.villas.medievales e Instagram @villasmedievales. Concretamente, Jorge ha recibido 253 Likes en Facebook y 1261 en Instagram (1514 en total). El chef navarro, que ya se había alzado con el título de chef medieval 2019 en el concurso internacional de la localidad de Olivenza (Badajoz), recibe en 2021 el galardón honorífico de esta nueva versión del concurso que, debido a la pandemia, se ha trasladado a las RRSS, manteniendo con ello su espíritu en espera de que por fin pueda celebrarse en 2022. “No es lo mismo y no sabe igual, nunca mejor dicho, porque obviamente en internet el público no puede degustar la creación, pero por supuesto el título, sienta muy bien”, señala Jorge.

Deportivo y justo, el chef estellés señala que “en este tiempo tan duro, en el que la hostelería ha sufrido tanto la pandemia, todos los participantes somos ganadores, y por eso, hago extensivo mi título no sólo a los compañeros que han participado, sino también a los que lo hacen habitualmente en los concursos locales que no hemos podido celebrar en los últimos dos años, y en general a los hosteleros y restauradores que luchan cada día por abrir sus negocios y mantener sus plantillas”. Asimismo, a todos sus competidores en el concurso virtual de este año, Ruiz Luzuriaga ha querido trasladar el reconocimiento a su esfuerzo. “Han puesto lo mejor de ellos mismos para mantener vivo el concurso y para compartir nuestras vivencias, cultura y cocina con el público”, añadía.

Sobre su receta, Jorge explicaba que “en Estella lo tenemos muy fácil, por la proximidad que tenemos de agricultores, ganaderos, distribuidores y, con ello, de una materia prima de excelente calidad que nos permite jugar en estas ligas sin complejo ninguno”.

Y también quería dedicar unas palabras de agradecimiento a la comunidad que le ha votado a él, y a sus competidores: “Los clientes son nuestra razón de ser. Sin ellos, no tendríamos nada que hacer. Les traslado a todos los que nos han votado, a nosotros y al resto de compañeros, nuestro más sincero agradecimiento”. Jorge trasladó el video a las redes del Bar Florida el pasado 1 de diciembre, “y ha sido emocionante comprobar como nuestra comunidad nos ha apoyado”.

Por último, el chef también alababa “la capacidad que ha tenido la Red Medieval para reinventarse con el concurso y trasladar de esta manera, diferente pero también válida, la cultura gastronómica que nos identifica y que vertebra nuestro territorio” y deseaba que “en 2022 se puedan ya celebrar los concursos locales en cada ciudad de la Red, y el internacional.

El pincho ha cosechado su primer gran éxito antes incluso de estar en la carta del Bar Florida. “Lo vamos a poner para que todos los que lo han votado por internet, lo puedan probar”, termina el ganador.

En segunda posición ha quedado el pincho de Sigüenza, elaborado por el chef del Parador, Rubén Urbano, con su 'Cortadillo de boletus, pastel de trucha y crujiente de aceituna verde', y un total de 745 likes, y tercero, José Mario Da Costa Magalhaes (Restaurante A Adega), con la tapa 'Ammaia', en representación de Marvão con 447 likes.

Txomin Sagarzazu, presidente de la Red Medieval, felicitaba al ganador, y también a todos los participantes, “que han hecho el gran esfuerzo de preparar sus pinchos para elaborar las video-recetas”, se mostraba muy satisfecho con el resultado del concurso “que nos ha dado una gran visibilidad en las RRSS y sobre todo, ha ayudado a la hostelería en un momento difícil”, animaba al público a convertir “las visitas virtuales en reales y a que prueben la gastronomía de cada ciudad y villa medieval” y se unía al deseo de Ruiz Luzuriaga de que “por fin se puedan celebrar los concursos locales y el internacional en 2022”.

Vídeos

Jorge Ruiz Luzuriaga, de Bar Florida (Estella-Lizarra) chef medieval virtual en 2021



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.