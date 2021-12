El moodboard de Next Level Mind para tener un buen 2022 Emprendedores de Hoy

martes, 21 de diciembre de 2021, 09:22 h (CET)

Se considera que un moodboard es una herramienta visual en la que se pueden representar distintas ideas, anhelos y sueños. A veces es común hacer uno con motivo decorativo, pero por lo general es mucho más que eso.

Se trata de un apoyo para atravesar un proceso de transformación más allá de que puede ser un collage de imágenes realmente bonito. El también llamado panel de visión o panel de sueños permite hablar el lenguaje del subconsciente y se orienta a conseguir metas puntuales. Esto último es lo que se aprende a hacer en el curso de moodboard de la plataforma de e-learning Next Level Mind, que lleva a sus usuarios a que avancen en su evolución personal.

Diseñar objetivos con un moodboard Por medio de un moodboard se pueden implantar en el subconsciente las metas que se desean lograr y, por lo tanto, contribuir a que se cumpla el objetivo. El cambio de año suele ser una gran ocasión para realizar este tipo de panel de sueños. La formación al respecto es necesaria para saber cómo diseñarlo de forma exitosa, el impacto que puede tener y evitar los errores más comunes.

En la primera parte del curso que imparte Next Level Mind se explica cómo el cerebro capta la información que está disponible en un panel de visión mediante la comunicación con el costado subconsciente de la mente. Después, resulta necesario enfocarse en las metas y acciones pertinentes. Cuando estas dos partes se combinan de forma exitosa el alumno comprende cómo realizar un moodboard que servirá para apuntalar sus anhelos.

Además, un panel de sueños permite que alguien aclare sus ideas y las comunique de manera creativa. Es posible que sirva de guía mientras un proyecto avanza. Un moodboard puede incluir una serie de palabras, que no deben ser muchas, y conceptos, aunque suele ser recomendable acotar todo lo que sea posible para trabajar sobre una idea concreta.

Soporte de especialistas continuo y personalizado El curso de Next Level Mind sobre cómo hacer un moodboard exitoso está grabado en vídeo y cuenta con un soporte de ejercicios que permiten llegar a diseñar un panel de sueños. Está dirigido a todo aquel que busque un camino para conseguir las metas y se enfoca en descubrir el impacto que las imágenes pueden tener en el cerebro y alinearse con el poder de la propia mente.

Durante todo el curso los usuarios cuentan con el soporte de Laia Giménez, psicóloga y especialista en liderazgo emocional. Ella está disponible como instructora para responder mensajes y consultas de forma personalizada.

Next Level Mind es una plataforma donde, además de aprender a realizar un moodboard, es posible acceder a distintos cursos impartidos por profesionales del área del crecimiento personal.

