La magia de la Navidad vuelve de la mano de la Teca Sàbat

lunes, 20 de diciembre de 2021, 17:53 h (CET) Después de un par de Navidades reuniéndonos con restricciones por culpa de la pandemia del COVID-19, este 2021 toca volver a disfrutar, con un poco más de normalidad, de las fiestas navideñas con la familia Una de las mejores maneras de volver a disfrutar de estas fechas tan señaladas es mediante la gastronomía navideña. La Teca Sàbat lleva muchos años preparando la tradicional carta de Navidad con el objetivo de compartir en familia una excelente comida, siempre con los platos típicos navideños.

Maria López, jefa de comunicación y marketing de la Teca Sàbat, explica que “cada año trabajamos una carta de Navidad para llevar a casa de nuestros clientes el aroma y el sabor de la cocina tradicional navideña”.

Uno de los puntos principales para los pedidos navideños es la antelación. Es fundamental pedir con tiempo tu pedido ya que se trata de una época del año con mucha demanda.

El equipo de cocina de la Teca Sàbat necesita tiempo para elaborar las recetas de la carta navideña. Tanto los aperitivos como los platos necesitan su proceso de producción y la previsión es fundamental para elaborar las raciones exactas de los pedidos de estas fechas.

Estas semanas de fiestas navideñas los cocineros y las cocineras de la Teca Sàbat trabajan sin cesar y los fogones de la cocina están encendidos todo el día y parte de la madrugada, para poder entregar los pedidos recién hechos.

“Hasta el sábado 18 de diciembre se pueden hacer pedidos, tanto por la carta de aperitivos como de los platos de Navidad”, afirma el equipo de cocina de la Teca Sàbat.

La carta Navideña de la Teca Sàbat

Aperitivos

Los pica pica son cada vez más comunes en las comidas y las cenas de Navidad. Los aperitivos son una opción muy buena porque puedes ofrecer una larga lista de opciones a tus invitados.

En la carta de la Teca Sàbat destacan los canapés y los minicanapès de 16 y 36 piezas, las cocas saladas como la de calabacín y manzana al horno con queso rulo de cabra y la de anchoas del Cantábrico, los sándwiches de pavo, salmón y gambas, los quiches de queso y york y espinacas, las brochetas box (son cajas de 6 unidades de cada brocheta), las barquillas mini de guacamole con nachos y ensalada de marisco.

Sección Gourmet

La selección de aperitivos gourmets con jamones y embutidos ibéricos con D.O. e Ibéricos 5J, quesos artesanos con D.O, fumados Domínguez, Carpier y Benfumat, patés y foie de pato y de ganso trufados y foie micuit de la casa a la Armagnac.

Los fritos gourmet de croquetas y los fingers siempre con aceite de oliva virgen extra.

Platos de Navidad

La selección de platos de Navidad se pueden encontrar los platos típicos navideños como la sopa de caldo de Navidad con galets rellenos de carne, la escudella y carne de olla (solo pedidos por el día 25) y los canelones de carne, marisco, espinacas y la gran novedad del año, los de pato asado, los cuales están muy bien valorados tal y como se explica en el reciente un reportaje del País.

Para los amantes de la carne y el pez pueden encontrar platos como la merluza rellena de verduras, las colas de rape, el tournedó de paletilla de cordero o el capón del Prat asado al horno.

En esta carta también se puede disfrutar de platos más modernos e innovadores, como el tartar de salmón marinado, el aguacate y langostinos con cangrejo y manzana, la ensalada de langostinos o la piña baby rellena de gambas y cangrejo. “En esta época navideña tenemos en cuenta las necesidades de nuestros clientes y, por este motivo, ofrecemos una carta de Navidad adaptada tanto para comidas y cenas para particulares como para empresas”, afirma la María López.

