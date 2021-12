Educación canina amable y respetuosa de la mano de David Lapido Emprendedores de Hoy

lunes, 20 de diciembre de 2021, 17:15 h (CET)

Cuando llega un nuevo miembro a la familia hay cambios inevitables en la unidad familiar y en como esta se gestiona. Cuando ese nuevo miembro es un perro, se le deben enseñar ciertas cosas de forma adecuada para asegurar una convivencia efectiva. Para ello, las familias pueden contar con un adiestrador experto como David Lapido.

Como profesional en educación y adiestramiento de perros lleva a cabo su trabajo desde una perspectiva amable y respetuosa tomando en cuenta las diferentes etapas de su desarrollo.

Educación para perros amable y respetuosa David Lapido es un educador canino que además es adiestrador y competidor de agility. No solamente posee mucha experiencia en la educación de perros, sino que además tiene una amplia formación en el ámbito del comportamiento, desarrollo y adiestramiento canino, que incluye el estudio del estrés canino, sus instintos, miedos, su manera de responder al estrés, adiestramiento para búsqueda de olores y mucho más. Lapido también es competidor especialista de grado II de Agility, un torneo que consiste en un circuito de obstáculos que el perro debe franquear con el apoyo de su amo, pero sin que este tenga contacto con el animal.

Hoy en día, este profesional también ofrece un servicio especializado de adiestramiento para perros utilizando metodologías basadas en el respeto y la amabilidad hacia el animal, donde se considera siempre su desarrollo en cada una de sus etapas.

La enseñanza de David Lapido Los servicios que ofrece David se centran en el adiestramiento y la educación canina. Aunque parezcan términos sinónimos, son en la práctica dos cosas diferentes. El adiestramiento está diseñado para aquellas personas que quieran enseñarle algo especial a su perro con el fin de que desarrolle alguna habilidad en específico o realice alguna actividad en concreto. Por otra parte, la educación canina tiene que ver por ejemplo, con hacer que el perro aprenda a lidiar con el miedo, a controlar sentimientos de ansiedad o separación, a mantener a raya su reactividad, a no tirar de la correa, etc. Además de eso, David Lapido también ofrece formación en habilidades, estimulación y alimentación canina, así como formación para personas que deseen aprender a ser un competidor de Agility junto a su perro.

Para concretar una cita con el especialista solo hay que ingresar a su sitio web oficial. Allí están disponibles recursos gratuitos de educación para perros, así como una mini guía de estrés canino. Tal como expresa David, todos los perros merecen una vida saludable y para ello es necesario ayudarlos a desarrollar los hábitos correctos por medio de una educación que sea amable y respetuosa.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.