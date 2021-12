Joyería Luksus anuncia el lanzamiento de su tienda online bajo el lema: "Joyas al alcance de todo el mundo" Comunicae

lunes, 20 de diciembre de 2021, 16:21 h (CET) Con más de 25 años de trayectoria en el mundo de la joyería, Esaúl Macías anuncia el lanzamiento de la tienda digital de Luksus, el negocio familiar fundado por su padre en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) en 1964. Con especial énfasis en el diseño de joyas personalizadas, Macías fija su objetivo en consolidar una expansión de la compañía a nivel nacional, bajo la premisa de que las joyas están alcance de cualquier persona, pues no se trata necesariamente de piezas exclusivas ni ostentosas como se suele pensar La Joyería Luksus, que opera desde hace casi medio siglo en Alcalá de Guadaíra, ha dado el salto definitivo a la modernidad y pone a disposición de sus clientes una completa plataforma virtual para adquirir piezas de joyería personalizada, dirigidas a clientes de toda España.

La iniciativa, liderada por el gerente general de la empresa, Esaúl Macías, busca posicionar a la marca Luksus como un referente de la joyería online a nivel nacional. En ese sentido, ha sacado al mercado varias líneas de joyas dirigidas tanto a hombres como mujeres, con una amplia variedad de acabados para cada ocasión.

Esaúl, quien dirige Joyería Luksus desde hace 25 años, asegura que su labor va más allá de vender joyas, pues se trata de crear piezas innovadoras al gusto del cliente, con los mejores materiales y acabados de primera calidad.

Una vida dedicada a la joyería

Esaúl Macías es hoy el encargado de este negocio familiar que fue fundado en 1964. Sus primeros pasos en el mundo de la joyería estuvieron dirigidos por su padre, Adolfo Macías, un platero de profesión que lo introdujo en el oficio a través de la fabricación de joyas a mano, colgantes, arreglos, entre otros productos. Cambiar por a través de la fabricación de joyas artesanales diseñadas y fabricadas completamente a mano.

“Comencé en este mundo a los 16 años, como aprendiz en una joyería centenaria de Córdoba. Adquirí experiencia tanto de mi padre como de los mejores plateros cordobeses. Todo ello me ayudó a obtener una visión expandida y enamorarme de esta profesión más allá de las manos de mi padre”, señala Macías.

El gerente general de Joyería Luksus tiene una importante cantidad de obras destacadas, entre las que destacan trabajos de orfebrería en la Virgen del Rocío de Almonte y diversas piezas relacionadas con el mundo de la tauromaquia. Ha fabricado abalorios para la Casa Real, además de orfebrería expuesta en varias cofradías e iglesias de la provincia de Sevilla.

Cuando le preguntan por su actividad actual, Esaúl comenta que es un joyero especializado en oro y plata y desempeña el oficio en la sede central de Luksus, en Alcalá de Guadaíra.

“Pero no trabajo solo. Tengo la compañía de Elizabeth, o Eli para los amigos. Ella es la persona encargada de atender a los clientes en la tienda física y expone al público sus conocimientos cada vez más amplios sobre el mundo de la joyería. Ella es auxiliar y mi mano derecha en Luksus. Es una gran suma a Luksus, gracias a su interés en el mundo de la moda, ya que aporta juventud y nuevas ideas para los diseños”, explica Esaúl.

Joyas personalizadas, la especialidad de la casa

En el momento en el que empezamos a hablar de la principal especialidad de Joyería Luksus, aseguró que esta radica en la fabricación de joyas personalizadas dirigidas al usuario final. Estas piezas se elaboran de forma exclusiva para todo tipo de eventos como bodas, bautizos, comuniones, pedidas de mano, alianzas, entre otros.

“Una buena joyería no se dedica únicamente a vender joyas. Es por ello que en Luksus nos dedicamos a la creación de piezas de acuerdo a los requerimientos de cada cliente. Trabajamos directamente con fábrica, lo que nos permite obtener los mejores materiales para crear el modelo perfecto y así acercarnos lo máximo posible a lo que el cliente tiene en mente”, detalla.

Para él, los clientes de Luksus están satisfechos porque se quedan con la idea de que pueden obtener exactamente el diseño que están buscando. “Es decir, les hacemos ver que no solo vamos a vender una joya más, sino que entendemos lo que quieren y los ayudamos a encontrar el producto que realmente vienen buscando”, agrega.

Sobre las razones que tienen los clientes para regresar a la joyería, el gerente de Luksus sostiene que tanto él como su equipo de trabajo, son capaces de reproducir en físico el concepto que los compradores nada más tenían como imagen mental en un inicio.

“Dime lo que tienes en mente, que te lo fabricamos. Eso es lo que le ofrecemos al cliente y sabemos que nos ubica por delante de otros joyeros”, comenta.

Con relación a las joyas personalizadas, afirma que es posible hacer pedidos sobre “todo lo que uno quiera”, incluyendo variedades de producto como son pulseras, colgantes, sortijas, esclavas, gargantillas, cadenas, engarzados, broches, gemelos, alfileres, pasadores, pisacorbatas, entre otras piezas.

Visión de futuro

“Somos una tienda física desde diciembre del año 1996. Desde entonces atendemos al público y ofrecemos el mejor servicio personalizado en nuestra localidad. Además de nuestros productos, ponemos especial cuidado en la calidad de nuestra atención al cliente”, refiere.

El gerente general de Luksus manifestó su intención de posicionar a la compañía como una joyería fresca, que se mantiene al día con las últimas tendencias de la moda y que trabaja en función de las personas para hacer realidad las ideas que tienen en mente.

“Queremos que la clientela tenga la certeza de que Luksus es un negocio cercano, al alcance de cualquier persona o familia, que no es algo excesivamente exclusivo u ostentoso. Creo que nuestra mejor carta de presentación ante el público es que somos capaces de desarrollar una joya para cualquier persona, sin importar su sexo o edad”, detalla.

La asesoría al cliente es otro de los puntos fuertes que el principal directivo de Luksus desea seguir fortaleciendo en el corto plazo. Esaúl señala que los potenciales compradores acuden a la joyería con una idea en particular sobre qué es lo que desean, y la tarea de su equipo es explicar a detalle cuál es la utilidad de cada producto.

“En Luksus asesoramos de manera personalizada a todos los que nos visitan. Por ejemplo, no es lo mismo darle un uso diario a unas joyas que son en realidad más exclusivas, pues estas últimas se suelen fabricar con más delicadeza para ocasiones especiales. Sin embargo, siempre habrá opciones para uso casual y a precios mucho más convenientes”, explica Esaúl.

Las joyas de Luksus

Él mismo señala que, en la actualidad, uno de los productos con mayor demanda en Luksus es la gargantilla de oro. Fuera de eso, todas las piezas gozan de gran popularidad. En cuanto al material, afirma que las joyas de plata tienen una ligera ventaja sobre las de oro. Esto se debe a que la plata es un material más económico y accesible.

“Ofrecemos todo tipo de anillos, pulseras, collares, cadenitas, pendientes y diferentes complementos, con múltiples detalles que encantarán a nuestros clientes. También incluimos acabados en colores como plata, oro y oro rosa”, asegura el actual dueño de Luksus.

En la página oficial de Luksus es posible realizar pedidos personalizados de joyas para hombres y mujeres, con formularios en los que el comprador deberá detallar el texto que desea grabar, junto con algún dibujo predeterminado, de entre los que tienen disponibles. Para otros detalles gráficos, es necesario comunicarse con la joyería.

Por último, Esaúl invitó a todo el público a visitar el local principal de Joyería Luksus en Alcalá de Guadaíra. “Nuestra joyería se encuentra en una zona céntrica, cerca a la Iglesia de San Sebastián y la oficina de correos. Los esperamos”, concluyó.

