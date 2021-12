DSD de Luxe presenta los beneficios del bótox capilar con gran aceptación por el público Emprendedores de Hoy

lunes, 20 de diciembre de 2021, 15:08 h (CET)

Un ritual indispensable en la rutina de belleza es el cuidado del pelo. Los productos profesionales estrellas del laboratorio de belleza capilar DSD de Luxe, como el Champú Bótox y el Bálsamo Bótox, han tenido gran aceptación por parte de la población, gracias al efecto reparador que consiguen en cualquier cabello.

La popularidad de estos productos tiene su base científica, en la demostración de los efectos beneficiosos en el cabello.

Hidratar profundamente el cabello con el Champú Bótox Para tener un cabello sedoso y brillante es de vital importancia establecer una rutina sólida de cuidado capilar con la ayuda de elementos naturales y productos profesionales que permitan limpiar, restaurar, reparar e hidratar el cabello en profundidad.

Con la ayuda del Champú Bótox Like Hair Therapy de DSD de Luxe, el primer paso de la Línea 5 de productos de cuidado capilar, será posible hidratar la fibra capilar, nutriéndola con elementos esenciales que permitirán restaurar los niveles de humedad natural del cabello, así como reducir el encrespado.

Este producto contiene ácido hialurónico, pantenol, seda hidrolizada y extracto de miel: ingredientes que proporcionan elasticidad, suavidad y brillo. Este producto en específico ha sido un éxito apto para todos los públicos, ya que está indicado para cabellos secos, quebradizos y castigados por exposición a factores ambientales, térmicos y químicos.

El Bálsamo Bótox repara y protege todo tipo de cabellos El Bálsamo Bótox Like Hair Therapy de DSD de Luxe va un paso más allá en la hidratación y, además, funciona como protector térmico para todo tipo de cabellos.

Con la ayuda de este poderoso bálsamo, muchas personas han logrado disminuir el daño ante agresiones térmicas provenientes del secado y planchado del cabello. Asimismo, han podido controlar el volumen y peinar el cabello mojado de una manera más fácil, obteniendo un aspecto suave y brillante.

Este novedoso producto supone un aliado en cualquier rutina de cuidado capilar. Su composición de ácido hialurónico, hidrolizado de seda, pantenol y extracto de Castanea sativa de origen ecológico garantizan una protección y cuidado únicos, por lo que el producto resulta indispensable para potenciar el crecimiento sano del pelo.

DSD de Luxe ha estudiado detenidamente los beneficios del bótox capilar durante los últimos años. Por esta razón, ha integrado esta sustancia a dos de los productos estrellas de la Línea 5 para el cuidado del cabello, la cual ha sido recibida con los brazos abiertos por parte de los seguidores de la marca y por nuevos clientes que han descubierto los poderosos efectos que los productos de DSD de Luxe ejercen sobre el pelo.

