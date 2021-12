Una Nochebuena bajo los efectos de la inflación El 47% de los españoles se gastarán de promedio entre 100 y 200 euros en la cena de Navidad Redacción

lunes, 20 de diciembre de 2021, 10:48 h (CET) Las fiestas navideñas se caracterizan por sus abundantes comidas y cenas con familiares y amigos. A medida que se acercan las fiestas, los hogares españoles empiezan a pensar en el menú de Navidad, pero no sin preocupaciones. La subida constante en los precios de la energía y combustibles, como el gas y la gasolina, están afectando a la compra de los productos de las comidas navideñas.

Según el estudio elaborado por Tiendeo.com, la plataforma líder en ofertas y promociones digitales, respecto a la intención de compra de los consumidores a una semana de la Navidad, las previsiones apuntan a un importante descenso de los productos de gran consumo (-58%) en comparación con el año anterior.



Los alimentos tipicamentes navideños al alza

Según la OCU, los productos típicos de Navidad se han encarecido un 8%. Entre ellos, el precio de las ostras ha subido un 28% hasta situarse en los 27,8 euros/kilo y el cordero con una subida del 22% hasta llegar a los 18,4 euros/kilo. Además, la mayoría de los productos del mar, además del pavo y el jamón ibérico son otros de los productos que este año han pasado a costar más.

El encarecimiento de estos productos impulsan a los consumidores a estudiar las ofertas del momento para reducir el impacto en el bolsillo. Asimismo, los datos de Tiendeo revelan un aumento de las búsquedas de ofertas de cordero (+37%), ostras (+19%), carabineros (+28%), cigalas (+57%) y licores (+57%) en comparación con el año anterior.

“Para las fiestas de este año, las cadenas de supermercados aumentan las ofertas y promociones sobre los productos estrellas para atraer un mayor número de consumidores a sus puntos de ventas", indica Eva Martín, CEO de Tiendeo.

¿Cuánto gastarán los españoles en la cena de Navidad?

Con el aumento de precios, la sensibilidad al precio de los consumidores incrementa. Así, los españoles prevén limitar los gastos durante estas fiestas. Según el último estudio* realizado por Tiendeo, el 47% de los españoles tienen previsto gastar en promedio entre 100 y 200 euros en la cena de Navidad. Un 27% de ellos gastarán menos de 100 euros, mientras que sólo un 13% desembolsará entre 200 y 300 euros.

Según estos mismos datos, las mujeres muestran más atención al ahorro de comidas y cenas de Navidad. Así, el 59% de las mujeres espera gastar menos de 150 euros mientras que el 54% de los hombres se gastarán más de 150 euros.

El cordero destrona al jamón como producto estrella

Según el análisis realizado, los españoles aumentan su preferencia por el cordero, con un aumento de las búsquedas del 37% en comparación con las fiestas del año anterior, convirtiéndose en el producto estrella de estas fiestas, superando al jamón como producto estrella.



Entre los otros productos que destacan en el menú navideño, se encuentran el jamón (en particular el jamón iberico), los langostinos, los gambones y el cochinillo. Sin embargo, este año el interés por la típica cesta de navidad se ha visto reducido experimentando una bajada del 64% en el número de búsquedas.

