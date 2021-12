¿Qué es una Zona QUALO y cómo puede ayudar a un negocio o entidad a convertirse en Zona QUALO? Emprendedores de Hoy

viernes, 17 de diciembre de 2021, 13:42 h (CET)

En el día a día de las personas, la información contextual es clave a la hora de realizar de manera exitosa diferentes actividades de sus rutinas. Siendo consciente de la gran importancia que tiene dicha Información y Servicios Contextuales (ISC), QUALO, la aplicación universal de información localizada en tiempo real desarrollada por Vettontech–Mildmac, ha llegado al mercado con el propósito de agregar un gran valor añadido tanto a los usuarios como a los negocios, entidades y administraciones.

Con el uso de esta aplicación, los usuarios podrán acceder a toda la información digital importante de un lugar o localización en la que se encuentren de manera instantánea y sin necesidad de utilizar buscadores o navegar por el menú de una página web oficial; tendrán toda la información que necesitan de aquel lugar en el que estén en una misma plataforma. Para que los usuarios puedan tener acceso a toda esta valiosa información, los proveedores de la misma, locales, establecimientos, negocios, instituciones, empresas u otras entidades, deberán convertirse en Zona QUALO.

Una Zona QUALO QUALO funciona con la tecnología Bluetooth incorporada en los móviles. Para convertirse en Zona QUALO, es necesario colocar un pequeño dispositivo Bluetooth que se entrega con la suscripción a QUALO y que será detectado e identificado automáticamente por la app QUALO instalada en los teléfonos móviles de las personas que se encuentren allí. Este dispositivo es, por tanto, el que define una Zona QUALO y hace que una localización pueda ser detectada por el móvil del usuario cuando se encuentra físicamente en el lugar.

El dispositivo no necesita instalación ni configuración para comenzar a funcionar, pero sí es necesario que, a través de la interfaz web de administración de la cuenta QUALO, los comercios y entidades asocien y configuren lo que se mostrará en su perfil cuando el usuario lo detecte.

Cuando el usuario abra la aplicación, podrá ver en tiempo real todo lo que le ofrecen, explorar todas sus opciones, guardar los que sean de interés en favoritos para ampliar su información al llegar a casa o convertirse en cliente fidelizado de cualquiera de ellos para disfrutar de múltiples ventajas. Todo lugar en el que se encuentre el dispositivo será entonces una Zona QUALO.

Una Zona QUALO se identifica mediante un sello que está visible para los usuarios, de manera que puedan identificarla y saber que allí pueden usar QUALO.

La app QUALO no busca sustituir las aplicaciones o páginas web propias de los negocios o entidades, sino ser un complemento a estas plataformas, aportando mayores beneficios, ampliando el espectro de personas a las que acceder y haciendo más fácil la interacción con los usuarios o clientes.

¿Cuáles son las ventajas de convertirse en una Zona QUALO? QUALO puede ser implementada como herramienta digital por cualquier tipo de entidad, ya sea un ayuntamiento, entidad pública, negocio, cine, restaurante, empresa, hotel, museo, lugar turístico, etc. Cualquiera puede aprovechar sus ventajas para hacer más fácil y más accesible la visualización de sus servicios/productos a los usuarios.

La transversalidad de QUALO, que permite poder usarla en entornos de diferente naturaleza, es ideal para el usuario, que no necesitará descargar la aplicación propietaria de cada sitio o negocio que quiera conocer, ni escanear códigos de barras para estar al tanto de sus servicios, sino que todo estará contextualizado en una sola aplicación. Los negocios podrán aprovechar la ventaja de que el usuario ya la tenga instalada porque la usó previamente en algún otro lugar.

Fuera de la Zona QUALO, el usuario siempre podrá acceder a la información de los lugares que haya visitado con anterioridad accediendo al menú de historial o al de favoritos.

QUALO es una de las mejores herramientas digitales disponibles actualmente para ofrecer fácilmente información contextual de una localización. Es una aplicación muy completa, que cuenta con todas las herramientas y funciones necesarias para alcanzar nuevas audiencias, ofrecer información y fidelizar a los clientes, aumentando la visibilidad de cualquier negocio o entidad.

