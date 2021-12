Francisco Rubio, consultor de marketing digital, habla sobre la importancia de la digitalización para las empresas

El marketing digital es la estrategia ideal a día de hoy para que las compañías se abran camino en el mundo online y puedan expandir sus ventas. Toda persona que quiera emprender un negocio o que pretenda mejorar su presencia en internet, puede disponer de los servicios de Francisco Rubio, consultor de marketing digital que expone la relevancia de la digitalización para las compañías.

1. ¿En qué se basa tu carrera profesional?

Siempre he siso muy autodidacta. Prácticamente, mi carrera profesional se basa en el estudio por mi cuenta y en la formación continua en materia de marketing digital. He invertido muchísimo dinero en formación, pero creo que es fundamental para estar al día en este mundo tan cambiante.

2. ¿Desde cuándo empezaste a interesarte por el marketing digital y cómo descubriste que esta era tu pasión?

Durante la crisis de 2008. En ese momento, yo trabajaba en otra empresa que cerró a causa de la misma, con lo cual, me vi obligado de alguna forma a buscar otro tipo de actividad. Como siempre me había interesado el mundo de las páginas web, empecé por ahí y, poco a poco, fui añadiendo servicios a mi cartera. En ese momento, comencé solo, en un despacho en casa, A día de hoy, somos más de 20 personas en el equipo.

3. En el contexto actual, ¿crees que es importante la digitalización para las empresas?

Esta pandemia que estamos viviendo supuso y supone un reto para la sociedad en general, pero, en concreto, para el mundo empresarial. ¿Por qué es importante que una empresa invierta en marketing digital y en e-commerce? Porque cuando, en marzo de 2020, el gobierno decretó el estado de alarma y los trabajadores de las empresas no podían desplazarse hasta sus puestos de trabajo, las empresas, salvo las relacionadas con sectores esenciales, no podían abrir sus puertas y los consumidores no podían salir a la calle para hacer sus compras, sus gestiones cotidianas, etc.

Internet fue y es la ventana que nos comunicaba y nos comunica con el mundo exterior. Si una empresa tiene bien implantado un plan de marketing, las redes sociales y los buscadores le ayudarán, por una parte, a estar en contacto con sus clientes o potenciales clientes y, por otra, también le servirá para promocionar sus productos y servicios. Además, si una empresa tiene desarrollada una tienda virtual, crisis como la que estamos viviendo ahora con restricciones de movilidad y horarias, no afectarían tanto, ya que cualquier persona puede acceder a su tienda a cualquier hora del día y cualquier día de la semana.

Con un simple clic, se puede adquirir todo lo necesario, sin moverse del sillón de su casa. No solo esto, sino que estar en el mundo digital permite a la empresa llegar a un mayor número de personas, que pueden estar en cualquier parte del mundo. Si no llega a ser por el marketing digital y el e-commerce, muchos negocios no obtendrían ningún tipo de ingreso.

4. ¿Cuál es el objetivo de tu blog y por qué decidiste crearlo?

El objetivo de mi blog es ayudar y acompañar a cualquier persona que quiera mejorar su negocio o que quiera emprender y crear su propia empresa. A través de mi blog, pretendo acompañar a este emprendedor desde su idea inicial y a lo largo de todo el proceso de creación, dándole consejos en cada uno de los pasos que yo pienso que debe seguir para tener éxito en Internet. Creé este blog porque quería ayudar y compartir toda mi experiencia adquirida como gerente de ExpacioWeb con otras personas que, como yo, también tienen la inquietud de poner en marcha su propia empresa o negocio.

5. ¿Qué aconsejarías a un negocio que quiere mejorar su presencia online y su posicionamiento?

Yo aconsejo a cualquier empresa que quiera mejorar su presencia en internet y su posicionamiento que se ponga en manos de profesionales del marketing digital, ya que, aunque se tiene la falsa creencia de que cualquier persona puede llevar las redes sociales o diseñar una web, el marketing digital es mucho más que tener un perfil en Facebook, Instagram o TikTok o tener una web. Hay que diseñar un plan de marketing (definir cuáles son nuestros objetivos, nuestros valores de marca, con base en los objetivos que queramos alcanzar, definir en qué redes sociales vamos a estar presentes, etc.) y una estrategia digital. Por supuesto, tenemos que medir y analizar los datos con las herramientas adecuadas para saber cuáles son las tácticas y estrategias que están funcionando y cuáles no. En función de esto, hay que cambiar aquellos aspectos y estrategias que no estén yendo todo lo bien que se esperaba.

6. ¿Por qué es necesario acudir a un asesor para crear un buen plan de marketing online?

Si una empresa no está en internet, está perdiendo posibilidades de incrementar su volumen de negocio. Para tener visibilidad en internet, una empresa necesita una estrategia para definir sus objetivos, analizar a la competencia, definir el target objetivo (a quién va dirigido su producto o servicio) y el perfil de la persona que va a comprar sus productos o servicios, necesita posicionarse en los buscadores, etc. Para llevar a cabo todo este trabajo, es necesario contar con un equipo de personas que tengan la formación y experiencia necesarias para ello y las agencias de marketing digital como ExpacioWeb o Pull Comunicación cuentan con estos profesionales y con las herramientas necesarias para ayudar a una empresa a ser visible en el mundo online de una forma eficaz.

7. En un mundo en el que existe una gran diversidad de negocios online, ¿cómo crees que una empresa se puede diferenciar de la competencia?

En mi opinión, una empresa se puede diferenciar del resto de la competencia o atraer a un mayor número de personas, primero, analizando aquello qué le hace diferente al resto, es decir, analizando cuál es su punto fuerte o diferenciador con respecto a otros negocios online similares. Por ejemplo, puede que el punto fuerte de nuestro e-commerce sea que contamos con un servicio de mensajería propio, que hace que los plazos de entrega sean muy rápidos. Entonces, tendremos que enfocar nuestros esfuerzos en comunicar y hacer saber a nuestros clientes y potenciales clientes este punto.

En segundo lugar, cuidando mucho nuestra presencia online (contar con una plataforma que no dé errores, que destaque por su usabilidad, etc.) y ofreciendo un buen servicio de atención al cliente online. Es importante que la persona que se acerca a una empresa virtual sienta que está acompañada, que si tiene una duda o pregunta que hacer sobre el producto o servicio que va a adquirir sabe que cuenta con una herramienta en la plataforma que le permite comunicarse de una forma rápida y cómoda con el negocio online,como pueden ser los chatbots.

8. Por último, ¿cómo crees que puedes ayudar a otros negocios a crecer?

Creo que puedo ayudar a otras personas o negocios a crecer compartiendo con ellos mis conocimientos y experiencia profesional, que he ido adquiriendo a lo largo de los años como experto en marketing digital (dónde fallé yo, dónde acerté y tuve éxito, etc.). Acompañando y guiando a la persona o negocio en su camino empresarial para que llegue a alcanzar sus objetivos.