​Estrategias de ahorro si vas a renovar tu cocina Útiles recomendaciones para realizar reformas en el hogar Redacción

@DiarioSigloXXI

viernes, 17 de diciembre de 2021, 11:03 h (CET)

Antes de embarcarte en una remodelación de la cocina, deja que te demos algunos consejos útiles para ahorrar dinero antes de contratar servicios de reformas para el baño. Y, si después de leerlos te decides a dar el paso, puedes contar con la empresa Reforcam de Madrid para un acabado perfecto y ajustado a tu presupuesto.



Pinta y ahorra en los armarios

Los nuevos armarios pueden suponer entre el 30% y el 40% de los costes de remodelación de la cocina. Así que si estás contento con su ubicación y funcionalidad, pero el acabado es oscuro o aburrido, considera la posibilidad de pintarlos en lugar de sustituirlos. Es un proyecto de bricolaje bastante laborioso, pero también supone un ahorro importante lo hagas tú mismo o a través de una empresa.

Consejo de estilo: Para conseguir un aspecto fresco y moderno, retira las puertas de algunos armarios superiores para crear estanterías abiertas.

Gasta en un grifo de calidad

El grifo es la parte que más trabaja en la cocina, así que apuesta por la calidad y que sea cómodo. Si el fregadero está frente de una ventana, asegúrate de comprobar las distancias entre el grifo y el mando para asegurarte de que encaja (y de que no se golpeará los nudillos con el alféizar).

Prepárate antes de pintar

El brillo del acabado influye en la facilidad de limpieza; elige el semibrillante para las molduras, el satinado para los armarios pintados y la cáscara de huevo para las paredes. Prepáralo antes de coger la brocha; ninguna pintura o imprimación cubrirá las paredes agrietadas o los agujeros de los clavos en las molduras. Lija las zonas irregulares, rellena los agujeros de los clavos y calafatea todas las juntas.

Piensa en la sección de la pared entre la encimera y los armarios como un lienzo donde puedes expresar tu personalidad. Los azulejos de fondo ofrecen un aspecto tradicional, a menos que sean de gran tamaño, los coloques verticalmente o los dispongas en un patrón de espiga. Los pequeños mosaicos son bonitos, pero las líneas de lechada son más difíciles de limpiar.

Por supuesto, hay muchas otras opciones, como el cristal, el metal, la piedra, el mosaico, la cerámica en relieve y otros azulejos, y otras opciones que no son azulejos, como los paneles de madera o los azulejos metálicos del techo. Elige algo que refleje tu gusto, pero que también sea ampliamente atractivo y fácil de mantener para que no desanime a los compradores si algún día vas a vender la casa.

Considera el cuarzo

El cuarzo ha superado al granito como la opción más popular para encimeras porque es prácticamente a prueba de manchas, arañazos y astillas.

No escatimes en iluminación

Hay tres tipos diferentes de lámparas que puedes elegir para tu cocina.

Lámparas empotradas en el techo

Iluminación bajo la encimera

Lámparas colgantes o de techo

Cada una va a proporcionar una ambientación diferente, busca la que más te guste.

Piensa en alternativas a los suelos de madera

La madera ofrece una belleza natural y tradicional, pero se raya, se abolla y se desgasta mucho. Los azulejos de porcelana, por ejemplo, son fáciles de limpiar, vienen en una amplia gama de diseños, incluyendo convincentes aspectos de piedra y madera, pero la mayoría de las cosas que caen sobre la porcelana se rompen.

Así que vale la pena considerar estas alternativas más suaves: Los suelos laminados y de vinilo de lujo son duraderos y vienen en una amplia gama de aspectos de madera que la mayoría de la gente pensará que son reales.

Pautas para medir el presupuesto

Hay tres factores que deben entrar en juego a la hora de determinar cuánto gastar en la remodelación de la cocina:

Cuánto puedes permitirte gastar. La calidad de las cocinas de otras casas del vecindario. Cuánto tiempo piensas permanecer en tu casa.

Si lo que buscas es recuperar la inversión con la venta de la casa, ten en cuenta lo siguiente: La cantidad que deberías estar dispuesto a gastar en cualquier renovación importante está relacionada con el valor de esa zona como porcentaje del valor total de su casa.

¿Consideras una reforma integral?

Si vas a cambiar la cocina a una más moderna y resulta que el resto de la casa se cae a pedazos, está viejo o va a dejar a la cocina como un oasis en mitad de un desierto, lo mejor es considerar una reforma integral que, además, repare los daños que hubiera y arregle la fontanería, electricidad y agua.

Aislar bien antes de levantar las paredes

El aislamiento de espuma en spray es el que mejor bloquea las temperaturas exteriores y las corrientes de aire, pero si has vaciado la cocina, también tienes la opción más económica de utilizar un aislamiento de fibra de vidrio, lo que puede suponer un ahorro considerable.

Consigue el aspecto de los armarios de gama alta por menos dinero

A no ser que busques algo realmente fuera de lo común, puedes encontrar el aspecto de los armarios que deseas sin el elevado coste de los armarios a medida (que se fabrican por encargo según tus especificaciones de diseño y tamaño exactos).

Considera dos alternativas asequibles

Trata de ahorrar dinero comprando muebles al uso, no de diseño o a medida, que puedan entrar bien en tu cocina. Habla para ello con especialistas de reforma que puedan ofrecerte ambas opciones: tanto la reforma como los muebles, como es el caso de Reforcam, y haz una reforma de cocina barata y totalmente a tu gusto. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Bit2Me lanza una ambiciosa campaña en Portugal antes de su lanzamiento comercial en el país eXp Realty supera los 70.000 agentes inmobiliarios en todo el mundo Paloma Lafuente: experta en los amarres de amor del siglo XXI Su consulta virtual atiende a miles de personas de todos los rincones del mundo cada año Estas navidades la editorial Familiam propone regalar libros para rellenar en familia y pasar más tiempo juntos La construcción consciente, una nueva tendencia que llega para quedarse