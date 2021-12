La nueva app de Gumen para empresas Emprendedores de Hoy

viernes, 17 de diciembre de 2021, 08:00 h (CET)

Ubicada en Barcelona, la empresa de catering Gumen ofrece un amplio repertorio de comidas de calidad y sabrosas con la seguridad de que sean cocinadas con ingredientes de proximidad, sin aditivos y sin conservantes.

Recientemente, ha lanzado la nueva app Gumen para empresas que permite realizar pedidos y pagos de manera más cómoda y rápida. La app permite de forma sencilla y rápida solicitar pedidos, además de poder realizar otras acciones a través de una sola plataforma online.

Gumen da el salto y lanza su app dirigida a empresas Durante todos sus años de trayectoria, Gumen ha sido una empresa que ha creído en una cocina de alta calidad y en una excelente atención a sus clientes. Como una forma de mejorar esta atención y de hacer más accesibles y eficientes sus servicios, la compañía ha creado la nueva app Gumen para empresas, que ya está disponible para su descarga gratuita desde las plataformas de Android e iOS. La aplicación móvil ayuda a elegir más fácilmente los platos que las empresas desean y el día en el que los quieren recibir, además de poder pagar a través de los distintos métodos de pago disponibles. Por otra parte, el cliente también podrá gestionar su cuenta, ver el historial de sus pedidos y descargar las facturas en cualquier momento, ya que la aplicación está disponible todos los días de la semana, durante las 24 horas.

Gumen ofrece un servicio just in time Para garantizar la mayor calidad, frescura y sabor en todas sus comidas, Gumen realiza la preparación solicitada el mismo día de la entrega. Su amplia carta de comidas destaca por ser una fiel expresión de la tradición de la comida mediterránea, preparando cada plato despacio, con paciencia y amor, respetando en todo momento el tiempo de cocción, los ingredientes y cada paso del proceso.

Además de ofrecer una variedad de platos principales, en su catálogo también se pueden encontrar distintas opciones de segundos, con platos a fuego lento y deliciosos empanados, además de una sección de postres y bebidas variada. Los pedidos son entregados antes de las 14 horas del día que haya seleccionado el cliente, con envío totalmente gratuito a cualquier parte de Barcelona.

En definitiva, la app de Gumen es una forma sencilla de poder pedir en pocos clics comida con el sabor mediterráneo tradicional, preparada por chefs profesionales y con ingredientes frescos de la zona.

