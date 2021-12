Conocer la nueva Ley de Plusvalía con Welchome Digital Emprendedores de Hoy

viernes, 17 de diciembre de 2021, 08:00 h (CET)

Es primordial estar al tanto de las leyes que implican algunas transacciones, como vender un bien inmobiliario o terreno. La nueva Ley de Plusvalía es una de ellas, que ofrece dos maneras diferentes de calcular el tributo sobre el valor catastral o, dicho de otra forma, los impuestos sobre bienes inmuebles.

Muchas de las personas no conocen la mayoría de los términos empleados en este tipo de transacciones y negocios. Además, todo el proceso de venta implica una inversión de tiempo importante. Para facilitar el proceso y ahorrar tiempo, inmobiliarias digitales como Welchome Digital cuentan con servicios que facilitarán la venta en menos tiempo, cumpliendo con todas las leyes necesarias.

Aprobada la nueva Ley de Plusvalía en el sector inmobiliario en España En noviembre de 2021, el gobierno español aprobó la nueva Ley de Plusvalía municipal que ofrece dos opciones con las que el contribuyente puede calcular este impuesto. Una de ellas es el cálculo del tributo sobre el valor catastral del terreno. La segunda opción es usar la diferencia entre el valor de la compra y de venta del lugar.

La fórmula fue calculada por el Ministerio de Hacienda y tiene como objetivo reflejar cómo ha evolucionado el mercado inmobiliario. De esta manera, se evita que el tributo se deba abonar, incluso cuando no haya ganancia para el contribuyente.

Las personas pueden utilizar cualquiera de las fórmulas que más les convenga. No obstante, para la mayoría, esta nueva ley puede resultar algo complicada. Por esta razón, inmobiliarias online como Welchome Digital ofrecen sus servicios para acompañar a sus clientes en todo lo relacionado con la venta y compra de inmuebles. Con sus conocimientos, será más sencillo comprender qué cálculo realizar.

¿Qué ofrece Welchome Digital? Welchome Digital es una inmobiliaria online que cuenta con un modelo de negocio basado en tecnología actualizada. Además, trabaja con un equipo de profesionales en el mundo de las propiedades que permite que los usuarios puedan vender sus viviendas a través de esta empresa, sin tener que pagar comisiones.

Los servicios ofrecidos por esta inmobiliaria se dividen en tres tarifas planas: 1.990 € para las viviendas que valen 150.000 €; 3.990 € para las que valen entre 151.000 € y 650.000 € y, finalmente, 8.450 € para aquellas que superan los 650.000 €.

Los servicios ofrecidos incluyen valoración y análisis de mercado, publicación de la venta en los mayores portales inmobiliarios y marketing en redes sociales. Asimismo, brindan soporte incluso durante la firma en la notaría y la gestión de visitas.

Vender un inmueble es posible estando informado de las últimas leyes y de la ayuda que se puede recibir por parte de empresas responsables. En caso de que el cliente tenga dudas, siempre podrá acudir a un experto de la inmobiliaria. Welchome Digital también facilita la atención gracias a su personal multilingüe preparado para la venta. Todos estos servicios ayudan a ahorrar tiempo en el proceso de ventas.

