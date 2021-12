Plug & Play, vivir sin preocupaciones Emprendedores de Hoy

jueves, 16 de diciembre de 2021, 17:00 h (CET)

La mudanza es uno de los momentos más estresantes por los que se pasa al decidir cambiar de casa. Es por ello que Caterina Property Management pone al alcance de sus huéspedes todas las facilidades para mudarse sin preocupaciones. Para conseguirlo, los apartamentos Caterina funcionan con el modelo Plug & Play a través del que pueden empezar a vivir sin el ajetreo y las gestiones de cualquier otra mudanza.

Algunas de las características del sistema de Caterina Property Management son que la factura y el contrato se hacen de forma digital, todo en 24 horas. No hay tiempo que perder en papeleo y gestiones que pueden agilizarse de forma digital. Asimismo, en una única factura se incluyen todos los conceptos (alquiler, servicios, suministros), con lo cual, no hay que pensar en gastos extra ni en imprevistos de última hora.

Por otro lado, no hay que pagar comisiones a agencias inmobiliarias. Este es otro de los puntos clave que diferencia a este tipo de alojamiento y que facilita y reduce considerablemente el proceso y presupuesto de la mudanza.

Tampoco no hay que depositar fianzas legales, solo una garantía contra desperfectos. De nuevo, se hace más fluido todo el proceso.

Otro elemento importante es que no hay que dar de alta suministros. En los apartamentos de Caterina ya está todo listo para vivir, no hay gestiones que realizar para entrar a vivir. También se ofrece internet gratuito de calidad. Hoy en día es imposible trabajar sin conexión de buena calidad, por lo que contar con la instalación de la línea ya hecha implica mudarse y seguir con la vida, sin alteraciones.

Los pisos están totalmente amueblados y equipados profesionalmente, no hay que comprar nada. Otra gran preocupación que se aparca. El equipo de Caterina cuida cada detalle del interiorismo para ofrecer confort y calidez, en apartamentos modernos y reformados.

Otros aspectos a destacar del servicio de Caterina Property Management Trato personalizado Recepción en persona, para saber cómo funciona todo desde el día 1. Una bienvenida en la que conocer cada detalle del nuevo hogar, sus servicios y posibilidades para empezar una nueva etapa con todas las garantías.

Atención al cliente 24/7 en español e inglés El cambio de piso puede conllevar consultas y saber que siempre hay alguien disponible es de gran ayuda.

Servicio de mantenimiento Las personas pueden olvidarse de buscar el mejor contacto para reparaciones, ante cualquier imprevisto tienen la certeza de que se solventará en la mayor brevedad.

Amplio abanico de servicios a la carta Servicios de limpieza, lavandería, etc. El hogar cuenta con todas las facilidades de un hotel para asegurar una transición fácil y sin sobresaltos.

