Wanted, cuando el sirope de chocolate de FITstore se come sin preocupaciones

jueves, 16 de diciembre de 2021, 08:00 h (CET)

No hay que privarse del placer de disfrutar ricos alimentos para mantener un estilo de vida fitness o padecer cierta condición de salud, como diabetes o intolerancia al gluten.

Empresas especializadas en productos para una adecuada nutrición como la tienda online FITstore, con su línea de productos FITstyle, se esmeran en ofrecer delicias como el sirope de chocolate Wanted, en sus versiones choconut y choco cookies, una opción ideal para acompañar postres, desayunos y meriendas con un aderezo dulce único, sin azúcares, carbohidratos ni grasas.

Sabor y textura único Con un aporte de solo 36 calorías por cada bote de 270 gramos, provenientes de las proteínas y la fibra natural espesante, el sirope de chocolate Wanted es apto para el consumo de toda la familia al no contener azúcares, edulcorantes ni componentes alérgenos. Cacao desgrasado, potenciadores del sabor y los edulcorantes eritritol y sucralosa hacen la combinación perfecta para entregar a los consumidores uno de los mejores aderezos dulces saludables hechos en Europa, en un envase upside down que puede ser almacenado en frío.

Wanted Siro Zero de choconut (sabor a avellana), o choco cookies, puede elevar al máximo nivel recetas de tortitas, yogures, cereales, helados fit, entre otras preparaciones, sin el riesgo de elevar el nivel de azúcar en la sangre, con un gusto que evoca los siropes de siempre, pero cumpliendo con el objetivo de cuidar la salud, sin polialcoholes, ni soya.

Máxima calidad disponible online La alimentación saludable puede ser más placentera para los clientes de toda España y Europa al adquirir los productos de FITstore desde su página web, tanto en la marca de la empresa, FITstyle, como de otras firmas productoras de opciones saludables de máxima calidad, con fórmulas especiales para deportistas, o para quienes tienen necesidades especiales en su dieta. Cada una de las referencias del catálogo ha sido probada por profesionales de la nutrición y entrenamiento físico, quienes forman parte del equipo FITstore para garantizar a los compradores un régimen nutricional sin desperdicios ni químicos contaminantes.

El sirope de chocolate Wanted Zero de FITstyle es uno de los productos más demandados de esta línea que, desde 2018, fue creada para proponer un stock favorecedor al organismo por un precio muy accesible. Es un clásico dulce en el mundo fit que complementa cualquier snack cuando se desea variar en sabores y texturas. Al probar esta salsa de cacao, los usuarios no dejarán de comprarla para acompañar sus recetas de todos los días.

