Carlos Fabra imparte seminarios a artistas para mejorar las habilidades de tatuaje

jueves, 16 de diciembre de 2021, 08:00 h (CET)

La carrera de un artista tatuador requiere de una evolución constante. Para dar el salto y mejorar resulta fundamental aprender de los mejores.

El tatuador Carlos Fabra, propietario de CosaFina Tattoo Studio, ofrece seminarios para tatuadores en los que comparte su experiencia de más de 10 años. Fabra construyó a través del tiempo un estilo único en tatuajes realistas en blanco y negro especializándose en anime, cartoons y motivos vinculados a la saga Dragon Ball. Esto lo llevó a ser reconocido mundialmente en distintas convenciones y a erigirse como una de las referencias del tatuaje en Barcelona.

Tatuajes realistas en blanco y negro Con solo tinta negra se puede lograr una amplia gama de grises, a partir de la cual se consiguen tatuajes de estilo realista. No se trata, a priori, de una tarea fácil. El tatuaje realista en blanco y negro requiere de gran destreza, habilidad y precisión. Cuando se logra el resultado final, este se considera una obra de arte, mientras que el mínimo error puede arruinar la nitidez del tatuaje.

En CosaFina Tattoo Studio, su líder Carlos Fabra se especializó en diseños de Dragon Ball hasta conseguir resultados únicos en el mundo. Los demás artistas que trabajan con él como Dani Tez, Iván Morant, Adrián Hidalgo, entre otros, realizan trabajos con motivos de animales, retratos, personajes de ficción u otros diseños realizados de forma personalizada.

Los tatuajes realistas, cuando están bien logrados, tienen un aspecto tridimensional. Para ello, la calidad y la ejecución del sombreado es fundamental. Dentro del mundo del tatuaje, el realismo es uno de los estilos más nuevos y que también se encuentra dentro de los más solicitados por los clientes de los estudios en la actualidad.

Aprender a tatuar en blanco y negro con Carlos Fabra Con el fin de compartir con otros tatuadores los conocimientos cimentados por su experiencia, CosaFina Tattoo Studio decidió impartir seminarios, dictados por Carlos Fabra. Estos encuentros se realizan en ciertas fechas del año y tienen un cupo limitado.

Quienes asisten a un seminario de tatuajes en blanco y negro con Carlos Fabra comparten la teoría, planificación, enfoque y técnica que el artista aplica en sus trabajos de estilo realista. Al final del encuentro, los asistentes reciben un diploma que acredita su presencia.

Los interesados en los seminarios de tatuajes en blanco y negro que imparte el artista Carlos Fabra de CosaFina Tattoo Studio, no tienen más que escribir un mail desde el apartado de contacto del sitio del local, para así poder acceder a una experiencia que puede significar una diferencia en la carrera de un tatuador.

