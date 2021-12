Brickon PM: La startup que revoluciona el hospedaje de alta hospitalidad Comunicae

miércoles, 15 de diciembre de 2021, 08:00 h (CET) No se trata de hoteles de 5 estrellas ni de propiedades espléndidas alquiladas a través de portales en línea. La nueva cara del hospedaje de alta hospitalidad va mucho más allá Brickon Property Management, una startup integradora de tecnologías enfocada a short term rentals, ha encontrado una manera única de diferenciarse y de posicionarse como la empresa de estancias vacacionales que ha revolucionado el concepto del hospedaje de alta hospitalidad.

¿Cómo lo han logrado? Eduardo Solórzano, CEO y fundador de la startup que actualmente mantiene operaciones en México y Latinoamérica, estableció en un comunicado que:

“El enfoque en las experiencias que viven los huéspedes y el cuidado minucioso de los detalles son las piezas clave de lo que para nosotros constituye la nueva cara de la alta hospitalidad. La gente no recordará lo bonito que era el hotel o lo amplia que era la casa donde se quedaron, sino lo que su estancia les hizo sentir y los recuerdos memorables que vivieron junto a su familia o amigos. Y esto lo tuvimos muy claro desde el principio”.

A diferencia de otras compañías de bienes raíces que gestionan short term rentals, el trabajo no termina cuando se logra rentar la propiedad a un particular, eso es tan sólo una parte del comienzo para Brickon PM. Posterior a toda reserva, el personal de Brickon se encarga de actuar como un front desk virtual que recibe cordialmente a los huéspedes, aclara todas sus dudas y les recomienda las mejores actividades y experiencias que pueden llevar a cabo en sus respectivos destinos turísticos. Así mismo, Brickon le ha apostado enormemente al servicio post-reserva buscando ofrecer un servicio de primera calidad y atención personalizada.

Algunas experiencias auspiciadas por Brickon PM incluyen las tardes de spa con masajes, clases de yoga a domicilio, tours de senderismo, renta de vehículos todo terreno, maridajes, clases de cocina, entre muchas otras actividades de ecoturismo en las que se tiene contacto directo con la naturaleza.

La startup mexicana compartió un video en su canal de YouTube en el que muestra cómo es la Experiencia Brickon en las propiedades que alquilan en la región de Valle de Bravo, un pueblo mágico localizado al oeste de Ciudad de México.

Algunas de las propiedades que maneja Brickon, además de brindar servicio de limpieza, ofrecen también servicios de cocinera y mozo para que los padres de familia también descansen y disfruten de unas vacaciones sin compromisos.

“Brickon PM ha sabido poner todos los elementos necesarios para que una vacación se sienta como vacación y no haya ningún peso sobre tus hombros. Además, es diferente de cualquier otro viaje que hayamos hecho en familia porque ellos se encargan de que la estancia sea verdaderamente especial e inolvidable. Por esta razón se han convertido en nuestra primera opción de hospedaje cuando viajamos” –señala la reseña de Lourdes Couttolenc, madre y ama de casa quien rentó con su familia una de las propiedades de Brickon en Punta Mita.

Brickon PM no solo comienza a atraer la mirada de viajeros y turistas que buscan experimentar todas las bondades de la experiencia Brickon, sino también de dueños de propiedades quienes ven en Brickon una opción mucho más profesional, confiable y favorable para garantizar el mayor rendimiento de sus propiedades.

La incipiente empresa de short term rentals, ofrece ventajas exclusivas que han pasado por alto otras compañías de bienes raíces y property management. Ejemplo de ello es que se encargan de toda la promoción de cada una de las propiedades afiliadas asegurando que las fotografías tengan calidad profesional. También atienden las preguntas que realizan las personas sobre las propiedades y gestionan sus reservas.

Otra de las ventajas que ofrece su plataforma inteligente es que cuando una casa o apartamento se publica en su portal de reservaciones, la propiedad aparecerá a su vez en sitios como Airbnb y Vrbo sin que esto represente un esfuerzo adicional para el propietario.

A través de su plataforma, los propietarios tienen total flexibilidad y control de las reglas y fechas en que desean alquilar el inmueble. Anterior a la firma de contrato, se aseguran de que toda propiedad que desee incorporarse a Brickon cumpla con los más altos estándares de calidad propios de una experiencia de alta hospitalidad. De no ser el caso, su equipo de asesores brindará recomendaciones prácticas sobre cómo se puede acondicionar la propiedad para crear un ambiente acogedor y moderno con todas las amenidades, servicios y facilidades que caracterizan sus propiedades afiliadas.

Brickon PM tiene a diferentes fondos de capital internacionales en la mira, con el fin de expandirse rápidamente a otros mercados fuera del continente americano para poder ofrecer este nuevo concepto a más personas alrededor del mundo. Es así como la startup se posiciona como la nueva cara del hospedaje de alta hospitalidad, pues ha entendido que lo que hace una estancia memorable son las experiencias y los detalles que quedan en la memoria de los huéspedes.

Vídeos

Brickon PM - Hospedaje de Alta Hospitalidad en Valle de Bravo



