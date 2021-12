Hipoges prevé un volumen de ventas de 720 millones de euros en inmobiliario en 2022

El servicer supera los 28.000 millones de € en activos bajo gestión, según han confirmado portavoces de Hipoges en el evento "Hipoges Move On", donde reunieron a más de 300 colaboradores Figuras clave del área de Real Estate en Hipoges repasaron el presente y futuro de la compañía en una cita con sus colaboradores comerciales de Real Estate. Bajo el lema “together for the restart”, el pasado jueves 2 de diciembre Hipoges celebró el evento “Hipoges Move On 2021 Spain” junto a su red de agentes inmobiliarios.

Durante la cita, más de 300 colaboradores pudieron conocer de primera mano los principales hitos alcanzados por la compañía durante 2021, así como la visión y objetivos de cara al 2022.

El acto contó además con la participación del coach César Piqueras, orador motivacional de prestigio y autor de 20 libros, que ofreció un discurso sobre crecimiento personal, negociación, liderazgo, orientación al trabajo en equipo, emprendimiento, creatividad e innovación.

Por parte de Hipoges, Marco Sales (Spain Real Estate Director) y Rafael Torregrosa (Associate Director Retail Sales Real Estate) fueron los encargados de compartir con la audiencia el presente y futuro de la compañía y del área de Real Estate en España.

28.000 millones bajo gestión y 880 empleados

El discurso de Marco Sales destacó la historia de Hipoges y se centró en los principales KPIs del grupo Hipoges, así como los proyectos más importantes desarrollados en 2021 y aquellos que vendrán en 2022. De los números que ofreció Sales cabe destacar “los más de 28.000 millones de € de activos bajo gestión con los que cuenta Hipoges, que reflejan el exponencial crecimiento experimentado en los últimos años hasta situarnos como uno de los servicers líderes del mercado” con un equipo que ha crecido hasta llegar a 880 empleados.

La evolución de la empresa se ha reflejado en el crecimiento continuo en el número de inmuebles bajo gestión, hasta alcanzar los más de 50.000 con los que cuenta el grupo en España, Portugal, Grecia e Italia, cifra que llega hasta los 127.000 si se tienen en cuenta colaterales. Atendiendo a las cifras locales, Hipoges cuenta con más de 85.000 inmuebles + colaterales bajo gestión en España.

Sales quiso hacer hincapié en la apuesta tecnológica que está realizando el grupo, con herramientas como el portal inmobiliario online Portal Now o la herramienta de gestión para agentes inmobiliarios Hipoges Works.

Al hablar de objetivos para 2022, Marco Sales centró su discurso en continuar creciendo en el sector de alquileres, mantener la posición de liderazgo en el mercado de servicing español, aumentar en más del 60% su volumen de negocio y crear nuevas líneas de negocio corporativas, agradeciendo a todos por la participación “en un evento que creemos va a ser la referencia en el sector".

Hipoges apuesta por su red de más de 950 APIs

Por su parte, Rafael Torregrosa quiso centrarse en destacar las diferentes áreas que afectan al equipo de agentes inmobiliarios que colaboran con Hipoges. Torregrosa quiso enfatizar en la presencia de equipos de Sales Managers, Sales Advisors y Closing Managers, equipos internos de Hipoges dedicados a ayudar a los APIs a optimizar el desarrollo de su actividad.

Además, no quiso olvidar la apuesta de Hipoges por el marketing hacia su red de colaboradores inmobiliarios, y de la estrategia de innovación y tecnología que está desarrollando la compañía, poniendo como ejemplos las plataformas digitales Hipoges Works (plataforma de gestión para agentes inmobiliarios) y Portal Now (portal inmobiliario online para particulares e inversores).

Torregrosa ofreció también datos de relevancia, destacando la red de más de 950 agentes inmobiliarios con los que cuenta Hipoges, el aumento interanual de 87% de leads o el volumen de ventas en 2021, que ha superado los 400 millones de €. Para cerrar su ponencia, quiso apostar por un 2022 en el que seguir creciendo unidos y continuar invirtiendo en la red de colaboradores con apoyo constante, campañas de marketing personalizadas, formaciones y un aumento de las comisiones. Su objetivo es superar los 720 millones de € en volumen de ventas para el próximo ejercicio.

Torregrosa quiso destacar “la participación de los principales agentes del país en este evento, viniendo de lugares tan lejanos como Canarias o Baleares”, algo que para Hipoges refleja “el compromiso de nuestros colaboradores con Hipoges y refuerza nuestra apuesta por apoyarnos en todos ellos para seguir creciendo y liderando el sector”.

Para premiar la gran labor del equipo de agentes inmobiliarios, Hipoges repartió una serie de premios en diferentes categorías, que reconocieron el gran trabajo realizado por sus colaboradores a lo largo del año:

Más ventas nacionales – IKESA

Más ventas comerciales – MEDINA & CO

Mayor conversión oferta/venta – ALTABICA

Más ventas a asking price – PROMARHOGAR INFANTE

Más ventas residenciales – FINCAS GALICIA GESTIÓN INMOBILIARIA Reva asistió a la cita

“Hipoges Move On” contó también con la participación de Hugo Morgado y Rishaad Saacor, fundadores de la innovadora startup inmobiliaria Reva. Recientemente, Hipoges y Reva han alcanzado un acuerdo de colaboración para que el servicer pueda contar con los servicios de esta aplicación que promete revolucionar la difusión de activos inmobiliarios a través de creación, colaboración e intercambio de contenido en formato vídeo de una forma rápida e intuitiva.

En total, más de 300 asistentes representando a más de 200 agencias asistieron a un evento de gran éxito que permitió también oportunidades de networking y que se pudo seguir de manera remota a través de streaming.