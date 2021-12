Skates de diseño para decorar espacios de la mano de elBrownie.com Emprendedores de Hoy

El fundador de elbrownie.com es Marc Jover, quien creó la web con el propósito de ofrecer productos únicos y fuera de lo tradicional. Los skatesde diseño de esta plataforma son obras de arte realizadas por artistas urbanos profesionales.

Cada diseño puede adaptarse a todo tipo de personalidad. Entre los modelos más destacados se encuentran Reflection, del artista Joan Juncosa y Jardín de las Delicias, de Jerome Bosch. Otros estilos son realizados por artistas como Anna Agudo y Alessia Innocenti. Además del enfoque artístico, con cada venta realizada a la plataforma dona un porcentaje a la ONG PallaPupas, cuyo objetivo es mejorar el estado físico y mental de niños, niñas y personas mayores ingresadas en hospitales

¿Qué son los skates de diseño para decoración? Los skates de diseño son tablas realizadas con un estilo único y original. Más allá de su funcionalidad, estos ejemplares destacan por su llamativa estética. Los artistas urbanos que las realizan generalmente son seguidores de este deporte y cuentan con técnicas, conocimientos y habilidades necesarias para plasmar ideas geniales en ellas.

Los profesionales o aficionados de este deporte solían ser los que más adquirían este tipo de tablas. Sin embargo, eso ha cambiado. El skateboarding, que fue considerada durante años una actividad underground, por primera vez formó parte de los Juegos Olímpicos en 2021. Su popularidad atrajo fans que, aunque no practiquen el deporte, están interesados en tener un skate de diseño para decorar espacios como oficinas, habitaciones y salas de estar. Son piezas auténticas y exclusivas que le dan un toque diferente, juvenil y actual a cualquier espacio en el que se ubiquen.

ElBrownie.com dispone de skates de diseño exclusivos con fines solidarios Nacida en el año 2021, justo cuando el skateboarding comenzó a formar parte de los Juegos Olímpicos, elBrownie.com es una plataforma online que contiene múltiples diseños únicos y exclusivos de skate, elaborados con materiales de calidad para que el arte se mantenga por años. Las piezas pueden colocarse en una exhibición o colgarse en la pared sin que generen preocupaciones por un deterioro repentino.

Contar con un skate de diseño exclusivo en casa no solo representa una cultura urbana, sino una oportunidad de ayudar a otras personas. Además de obtener una pieza de arte excepcional, las personas estarán colaborando con una buena causa, ya que elBrownie.com colabora con la ONG PallaPupas. El objetivo es brindar apoyo emocional a través del humor, haciéndoles sentir mejor en momentos difíciles. La colaboración de elBrownie.com consiste en donar un porcentaje de sus ganancias a esta organización. Además, la empresa dispone de un canal oficial de Instagram @elbrownie.official donde se pueden conocer las novedades antes que nadie, ya que en esta plataforma se publican los productos antes que en la web.

