GR-7 Professional, el tratamiento anticanas que restaura el tono natural

martes, 14 de diciembre de 2021, 10:02 h (CET)

Hoy en día, la búsqueda de tratamientos que oculten las canas es muy usual. Muchas personas se preocupan por las canas que van apareciendo en su cabello, incluso las más jóvenes.

Ahora, en tan solo un mes, con el uso del innovador tratamiento anticanas GR-7 Professional es posible olvidarse de ellas. Esta es una loción que penetra en el cuero cabelludo para incrementar la producción de melanina en el bulbo piloso, de manera que cada hebra plateada va retomando su tono de nacimiento.

Este logro de la ciencia ha tenido lugar en los laboratorios Mediestetics de Polonia. De hecho, fue en febrero de 2017 cuando el médico tricólogo e investigador Dr. Michal Okuniewski realizó exitosamente las primeras pruebas de esta fórmula basada en extractos de plantas combinados con principios activos capaces de devolver el tono original al pelo.

Efectividad comprobada sin efectos secundarios La capacidad de GR-7 Professional de devolver al pelo su tonalidad originaria ha sido testada clínicamente por Eurofins, organismo internacional, líder en análisis de laboratorio de productos cosméticos y farmacéuticos. Además, esta entidad realizó varias encuestas entre los usuarios del producto y determinó que el 98,6 % los entrevistados está plenamente satisfecho con los resultados del tratamiento.

Mientras otros productos del mercado agravan problemas como la caspa y la seborrea o el exceso de grasa, la composición de GR-7 Professional reduce estas condiciones del cuero cabelludo y a la vez combate la caída de los folículos. Esto es gracias a ingredientes naturales como el extracto de raíz de bardana, cola de caballo y vitaminas del complejo B, los cuales estimulan la circulación sanguínea en la zona tratada, ayudan a regular la secreción de sebo y reducen la caspa.

Asimismo, la fórmula contiene el ingrediente activo llamado tirosina, la sustancia impulsora que llega hasta los melanocitos y genera una reacción química que aumenta la producción de melanina.

Hombres y mujeres volverán a conseguir el tono de su pelo de hace muchos años, el cual desapareció en consecuencia al estrés, la genética, o adicciones como el tabaco y el alcohol. Este aparecerá de nuevo en cada folículo que reciba las bondades de GR-7.

Las dos fases de un tratamiento con efecto permanente La loción capilar debe aplicarse en la mañana y en la noche, limitando la frecuencia de las lavadas de cabeza durante 28 días consecutivos, en este lapso de tiempo, se verá un cambio total en el cabello. Sin embargo, ya desde el día 7 las canas comenzarán a tomar un color ahumado que pasará por un amarillo o castaño en unos 14 días, hasta llegar al tono natural de cada persona al finalizar esta fase intensiva de aplicación, que puede prolongarse hasta dos meses. A partir de estos 60 días, el tratamiento solo deberá retocarse dos o tres veces por semana para mantener el color.

Una de las advertencias de los laboratorios fabricantes de GR-7 Professional es que la loción no es compatible con tintes de ningún tipo. De hecho, los tintes anulan el efecto de la loción, por lo cual las personas deberán esperar hasta tener 2 o más centímetros de canas para iniciar su tratamiento.

Países como Alemania, Austria, Emiratos Árabes Unidos, Eslovaquia, Hungría, Italia y Reino Unido han comprobado los excelentes resultados de este tratamiento único por aportar no solo el tono original al cabello, sino por mantenerlo sano, sin exceso de grasa ni caspa, mientras el usuario luce la cabellera que añoraba y le dice adiós a las canas.

Desde la página web de la empresa, los usuarios pueden elegir entre la compra de un envase o aprovechar los descuentos por la compra de dos o cuatro unidades con envío gratuito.

