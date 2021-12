Consejos para tener mejores relaciones sexuales cuando intentas concebir

Si estás intentando quedarte embarazada, la presión por conseguirlo puede hacer que pierdas por completo la satisfacción que puede proporcionarte el sexo. Esto no lo puedes permitir. La intimidad tiene que seguir adelante y ser aún más satisfactoria cuando tienes este objetivo. La culpa, la ansiedad o la desesperanza suelen adueñarse cuando quieres concebir y tardas en hacerlo. Si te encuentras en esta situación, estos consejos te serán de utilidad para disfrutar de tus relaciones sexuales mientras cumples este objetivo.



¿Cómo mejorar tus relaciones sexuales cuando quieres quedarte embarazada? Lo primero y fundamental es intentar disfrutar del camino. Si te obsesionas únicamente con concebir vas hacer que el sexo se convierta en algo automático y casi una obligación, al punto que puedes incomodar a tu pareja.

Pon en práctica juegos previos Generalmente, cuando se tiene un plan para quedar embarazada se buscan esos momentos en el calendario en que se está ovulando para fecundar. Pero, aunque tengas un calendario y un momento preciso en el que es bueno tener sexo con tu pareja para quedar embarazada, no tienes que olvidarte de algo fundamental: el foreplay o juegos previos. La excitación, las caricias y los besos tienen que formar parte de la situación para entrar en ambiente. Si te cuesta mucho porque estás pensando en el objetivo final -quedar embarazada-, puedes colocar un temporizador que te ayude a enfocarte, y durante ese tiempo únicamente dedícate a los juegos preliminares.

Concéntrate en tu orgasmo Que la mujer llegue al orgasmo, así como que disfrute durante la penetración, se ha comprobado que aumenta las probabilidades de concebir y de retención del esperma. Reduce el estrés y deja la mente a un lado. Pídele a tu pareja que te haga aquello que te gusta para alcanzar ese orgasmo deseado.

Prueba algo diferente Si siempre tienes sexo en la misma habitación, los mismos días y en las mismas posturas, es momento de probar algo diferente. El sexo no se puede convertir en una rutina ni para ti. ni para tu pareja. Intenta tener relaciones en otro lugar de la casa o vayan un fin de semana a un hotel. También es recomendable probar posturas diferentes. Escapar de la rutina es uno de los mejores consejos para estos casos. Algo interesante sería hacer un juego de roles en donde se encuentren en algún lugar e interpreten otros personajes. Dará un aire nuevo a la pareja.

¡Tener paciencia es clave! Las cosas no siempre se dan rápidamente. Hay mujeres que tardan más de un año en quedar embarazadas y no por eso dejan de intentarlo. Quitar la presión o simplemente no obsesionarse, dejando de lado ese objetivo, ayuda a la relajación. Seguro que has escuchado historias de quienes han quitado el foco del asunto y lo han conseguido. Tu estado de ánimo es fundamental para ello.