‘La esencia no cambia, nuestra Navidad tampoco’, el lema de Roberto Verino en su Navidad más especial Emprendedores de Hoy

lunes, 13 de diciembre de 2021, 09:58 h (CET)

La prestigiosa marca de moda sostenible, Roberto Verino, ha difundido su mensaje de Navidad en formato audiovisual como símbolo de la evolución de su marca. Esta es conocida por su apuesta por fondos de armarios emocionales donde destacan la calidad y el valor sentimental de las prendas.

Una Navidad especial para Roberto Verino Las fechas navideñas de este año son unas de las más especiales y deseadas. Tras la época compleja por la que ha tenido que atravesar la sociedad en general, hasta los menos navideños esperan impacientes la llegada de esos días para reencontrarse y celebrar. Todos ellos están deseando abrazar a los familiares y amigos y pasar tiempo con los seres amados.

Un villancico que se tararea sin darse cuenta, el trozo de turrón que transporta directamente la memoria hacia la casa de la abuela, el regalo más esperado, el sonido de las risas, el brillo de los ojos, el tintineo de las copas al brindar… son todas esas pequeñas cosas intactas en la memoria que forman parte de cada uno las que Roberto Verino ha querido reflejar ante la llegada de la Navidad.

Para la empresa Roberto Verino también será una Navidad especial. El próximo año 2022 la compañía cumple 40 años de su fundación y, como motivo de celebración, ha elaborado una serie de pequeños vídeos que pretenden no solo reflejar la magia de las pequeñas cosas, sino mostrar un paralelismo respecto a la trayectoria de la empresa. La senda de la compañía se ha caracterizado por conservar su ADN, basado en la búsqueda de la calidad, la belleza sencilla, el amor por las cosas bien hechas y la defensa de los oficios de moda, pero siempre adaptándose a los tiempos y a las nuevas necesidades de los ciudadanos del siglo XXI. Siguiendo esta idiosincrasia es como Roberto Verino ha liderado la empresa junto a Cristina Mariño, directora de marca, y Dora Casal, directora ejecutiva, y así lo ha querido reflejar en el lema navideño de este año: “La esencia no cambia, nuestra Navidad tampoco”.

La saga navideña de Roberto Verino El comienzo, Un paso adelante, Los reencuentros, Abrázame, El recuerdo y Etapas son los seis pequeños vídeos que forman la saga navideña de Roberto Verino. Cada uno de ellos muestra un artículo de la marca de diseño Made in Spain con un ambiente navideño, todo narrado por un mensaje que refleja la importancia de las pequeñas cosas. Los aspectos artísticos de cada uno de ellos ha sido tratado con una gran delicadeza, sobre todo la música. El autor de la melodía es Manuel Riveiro, un reconocido músico gallego y compositor multi-instrumentista que ha producido música tanto para la televisión como para el cine y el teatro. El artista ha sido reconocido con varios galardones a lo largo de su trayectoria profesional, como el Premio María Casares 2008, Premio Mestre Mateo 2016 o el Premio Fright Nights 2018, además de quedar como finalista al Premio Goya a la mejor música original.

Esta nota de calidad ha sido el ingrediente musical perfecto para la elaboración de las piezas audiovisuales de una firma como Roberto Verino. Esta marca de moda masculina y femenina lleva casi cuatro décadas elaborando ropa de calidad con un patronaje único, lo cual la ha posicionado entre los referentes del diseño Made in Spain.

