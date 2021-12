Protect Soiart Distribución ofrece el medidor calidad del aire y detector de CO2 Emprendedores de Hoy

domingo, 12 de diciembre de 2021, 08:00 h (CET)

Desde el inicio de la pandemia, la ventilación de los ambientes se ha convertido en un aspecto crucial de la vida cotidiana. Un medidor calidad del aire es la forma más precisa de comprobar si un ambiente está o no correctamente ventilado.

Se trata de un aparato que mide las partículas por millón (ppm) que hay de CO2 (dióxido de carbono) en un ambiente, dato con el cual es posible saber si se necesita o no una mejor ventilación. Un medidor de aire eficaz y recomendado por los expertos en la materia es el de la marca Dioxcare, que se puede conseguir en la tienda online Protect Soiart Distribución.

¿Cuáles son las características de los medidores de la calidad del aire? Un medidor calidad del aire es un dispositivo intuitivo, fácil de usar y que se consigue por un precio accesible. Gracias a él, es posible saber si se necesita un mayor airamiento para que un espacio sea seguro. El CO2 es uno de los elementos que predomina en los interiores, ya que es el residuo de la respiración de los seres humanos.

Es así como un medidor aire permite conocer la calidad de la ventilación de un ambiente. Se trata de algo fundamental para garantizar la renovación del aire y la expulsión de los contaminantes propios de cada espacio. La concentración de CO2 promedio al aire libre oscila entre las 360 y las 700 ppm. En las ciudades, el índice suele estar más cerca del límite máximo, mientras que en zonas de menor población y actividad sucede a la inversa.

Dentro de hogares, oficinas, locales y otros edificios, la concentración de CO2 debería estar entre 400 y 800 ppm. A partir de las 1.000 ppm, se puede percibir el aire enrarecido. En un lugar de trabajo, la marca de 5.000 ppm está lejos de ser la ideal, pero es la máxima tolerable. Con concentraciones más elevadas, alrededor de las 30.000 ppm, es factible experimentar dolores de cabeza, mareos y problemas respiratorios, entre otros síntomas.

Protect Soiart Distribución ofrece el medidor de CO2 Dioxcare Un medidor calidad del aire estándar cuenta con un sensor y un receptor de luz infrarroja que le permite calcular la cantidad de CO2 en un ambiente. El medidor de CO2 Dioxcare es un excelente ejemplo de un producto con estas funciones y de alta calidad. Entre sus características, cuenta una pantalla de 3.2 pulgadas, la posibilidad de programar una alarma si se produce un exceso de CO2 en el ambiente y una batería de litio recargable que es de alta durabilidad.

En los tiempos que corren, la ventilación de los ambientes es un dato clave por cuestiones sanitarias. Debido a esto, resulta fundamental contar con un medidor de aire como los que se consiguen en la tienda Protect Soiart Distribución.

