¿Por qué las pymes deben acceder a la digitalización y contar con un ERP?, por Ceesa Emprendedores de Hoy

sábado, 11 de diciembre de 2021, 14:58 h (CET)

Cada día las pequeñas y medianas empresas (pymes) buscan destacarse más en el mercado, no solo por sus estrategias de marketing o por su calidad de servicio, sino que también tratan de adaptar sus procesos de gestión para hacerlos más automatizados.

Un ERP para pymes actúa como una ventaja competitiva frente a empresas de similar tamaño y contribuye a abrir un potencial enorme para su desarrollo y crecimiento. Si bien es cierto que en un principio los ERP fueron pensados y adaptados para grandes organizaciones, en la actualidad Ceesa lo pone al alcance de una pyme como una solución informática clave para su evolución digital.

La era de automatización de las pymes Cada vez son más los emprendedores que se inician en la era digital, sin embargo, ignoran que los procesos pueden optimizarse mucho más a través de un software especializado, de uso sencillo y que permitiría automatizar su gestión interna. Los ERP para pymes permiten incrementar la productividad, mejorar las condiciones de trabajo del personal, agilizar el proceso de información, optimizar la capacidad de respuesta, facilitar las operaciones y ayudar a que los procesos internos sean más fluidos.

Ceesa ha desarrollado un software innovador llamado Gestión Lider Click. Se trata de un ERP diseñado especialmente para pymes que permite la digitalización de todos sus procesos: gestión de almacenes e inventario, facturación automatizada, control de clientes, control de Dpto. comercial y SAT; en resumen, aplica todas las medidas estratégicas que se necesitan para hacer un negocio automatizado. Este ERP cumple con los requisitos técnicos de Ticket BAI, un proyecto de las Haciendas Forales y el Gobierno Vasco que se está implementando de forma progresiva en Euskadi.

Pymes preparadas para mejorar su competitividad Aún existen algunas percepciones erróneas sobre la implementación de ERP para pymes al considerar que son programas costosos y difíciles de implementar, sin embargo, conforme ha pasado el tiempo, han surgido muchas propuestas que demuestran que esto no necesariamente se cumple. Por ello, Ceesa ha desarrollado varias alternativas que se adaptan a las necesidades de las pymes, con presupuesto considerable y cuya implementación no perjudica en nada su labor diaria. Al contrario, invertir en un ERP para pymes ayuda a mejorar los procesos, reducir los costes, favorece el incremento de la eficacia y una mejora continua de la productividad, conllevando todo eso a mayores oportunidades de crecimiento del negocio.

La constante evolución de la optimización de recursos para pymes se han ido incorporando como programas a la medida y que permitan la automatización de procesos, lo que ha permitido que se abran un sinfín de posibilidades de crecimiento y desarrollo para las pequeñas empresas.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.