Vega, la diseñadora de las celebrities Emprendedores de Hoy

sábado, 11 de diciembre de 2021, 09:44 h (CET)

Esfuerzo, perseverancia y un camino de pasión por la moda forman parte de la historia de una emprendedora para lograr sus sueños, y en este caso no ha sido la excepción. Conocida como Vega, cuya empresa lleva el mismo nombre, esta joven se ha consolidado como una diseñadora de vestidos de novia y fiesta. Su showroom Madrid es uno de los más visitados, ya que trabaja para hacer realidad las ideas de sus clientas.

De origen Zamorano y con residencia actual en Madrid, el trabajo de Vega se caracteriza por la pasión y dedicación al confeccionar cada una de sus prendas con una perspectiva única y original. Ha sido este aspecto, lo que la ha llevado a resaltar como la diseñadora de las celebrities, inicialmente elaborando prendas para artistas de la talla de Nerea Rodriguez.

De la “diseñadora de moda de las novias” a confeccionar para celebrities Aunque se trata de una chica joven, las vivencias de Vega en el ámbito personal han marcado una ruta importante en el desarrollo de su carrera profesional.

Su perseverancia y dedicación han sido claves para continuar sus estudios y buscar alternativas que le permitieran sobresalir ante tanta competencia. Este nombre y su propuesta de diseño fueron escalando progresivamente más interés en el mundo artístico, llevando a Vega a diseñar para importantes estrellas en el mundo del trap. Además de tener presencia con sus diseños en vídeos musicales, festivales de cine, destacados eventos de moda y grandes producciones.

Es así, como gracias a su talento y perseverancia, fue posicionándose como una destacada diseñadora. En la actualidad, resalta por la elaboración de vestidos de novia, abriéndose un camino prometedor en el mundo de las celebrities.

Atelier de novias de Vega Vega, en conjunto con talentosas mujeres como Elisabeth Larena y Alicia Senovilla, destaca en su oficio por plasmar en sus diseños las exigencias y preferencias de cada uno de sus clientes.

Esto la ha hecho merecedora de un importante reconocimiento, a tal punto, que su showroom ubicado en Madrid, ha sido visitado por numerosas artistas interesadas en lucir sus prendas en estrenos, programas, alfombras rojas y otras galas.

Además, Vega cuenta con su propio atelier de novias en el que ofrecen propuestas originales y únicas, ajustadas a las peticiones de cada mujer, con el objetivo de brindar diseños que la hagan lucir radiante el día de su boda.

Como una joven promesa del diseño, Vega no solo se ha convertido en una diseñadora de vestidos de novia, sino que aspira escalar entre las más destacadas figuras del diseño vistiendo a figuras de gran renombre, para lo cual trabaja incansablemente.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.