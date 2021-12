GoSign, el software de firma digital de Camerfirma Emprendedores de Hoy

viernes, 10 de diciembre de 2021, 21:00 h (CET)

La digitalización en los negocios ha servido para aumentar la productividad y para acelerar muchas de las actividades empresariales. Sin embargo, a pesar del importante avance de la digitalización, cuando se trata de firmar un contrato se sigue dependiendo de la impresión en papel.

Esto supone imprimir el documento, firmarlo y hacerlo llegar al destinatario, con toda la complejidad que eso implica. Para dar una solución definitiva y hacer el proceso más eficiente, Camerfirma ha desarrollado una soluciónde firma digital llamada GoSign, que permite firmar rápidamente un documento con todo el respaldo legal necesario y agilizando en gran medida estos procesos.

Todo este proceso se podrá hacer tanto desde la versión de escritorio de GoSign como desde la versión web y de app.

GoSign es un software de firma digital que permite a las personas y a las empresas ahorrar tiempo a la hora de firmar contratos o aprobar documentos, garantizando el mayor valor legal para cualquier transacción.

Con la solución en sus distintas versiones, el usuario podrá organizar todos los documentos que debe firmar, crear expedientes, asignar acciones de aprobación, etiquetas de firma y definir el plazo y los métodos de comunicación. También permite especificar los destinatarios, acceder a documentos, revisar archivos adjuntos y firmar cualquier tipo de documento que reciba. Siempre utilizando cualquier tipo de firma, ya sea simple, simple con OTP, avanzada o cualificada.

La app de Camerfirma para firmar con certificado digital Camerfirma, empresa especialista en confianza digital, es la creadora de una novedosa app móvil gratuita que permite firmar, sellar y verificar con certificado digital cualquier tipo de documento, desde cualquier lugar. El software está diseñado para soportar todas las firmas electrónicas que están definidas en el Reglamento eIDAS. Además, representa una solución inmediata con validez jurídica certificada.

La app está disponible para su descarga gratuita desde las plataformas de Android e iOS, lo que quiere decir que es una herramienta accesible para que todos puedan contar con una eficiente solución de firma digital rápida y segura.

Firma digital para olvidarse del papel Una de las principales ventajas de GoSign es que hace que, finalmente, se elimine la dependencia que durante todo este tiempo se ha tenido del papel para poder firmar un documento. La persona a la cual se envía el archivo no necesita tener instalada la aplicación de GoSign para recibirlo, sino que podrá firmar con un simple clic en su móvil o del ratón desde cualquier dispositivo y en formatos como PDF, XML o P7M.

Además, las versiones de GoSign escritorio y web también permiten enviar conjuntos de documentos con distintas firmas digitales, a través de un único proceso, ahorrando tiempo valioso. Asimismo, se puede agregar un sello temporal y cifrar con contraseña las firmas y documentos importantes, por lo que no solo es rápido, eficaz e ilimitado, sino que también es sumamente seguro.

Cada día, 1,5 millones de usuarios utilizan lasolución de GoSign para firmar digitalmente sus documentos.

