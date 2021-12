Proiex, una de las empresas líderes en instalación y mantenimiento de extintores Emprendedores de Hoy

Prevenir un incendio puede tener un coste de cero euros. Los extintores se constituyen como el primer recurso en caso de producirse un siniestro de este tipo. Sin embargo, estas herramientas necesitan mantenerse en buen estado para su óptimo funcionamiento, lo que genera un coste que algunas empresas no están siempre dispuestas a asumir.

Con la convicción de que la seguridad debe ser prioritaria, Proiex ideó un plan pionero que se basa en ofrecer sus servicios de revisión de extintores con un coste de cero euros.

Expertos en la seguridad contra incendios Proiex es capaz de ofrecer un servicio único por ser una de las empresas de extintores más contratadas del mercado. El personal es especialista en instalar y mantener bocas de incendio, sistemas de extinción de incendios automáticos para cocinas, sistemas de detección de incendios, entre otros. Pero esta se posiciona como una de las líderes en el sector por su factor diferencial de ofrecer su servicio de mantenimiento de extintores a cero euros.

Empresas de todo el país ponen su seguridad en manos de Proiex por su dedicación en la atención para mantener sus extintores.

La necesidad de cuidar los extintores Según la normativa RIPCI, las empresas deben contar con extintores en sus instalaciones. Estos dispositivos tienen una vida útil, con fechas de caducidad que afectan su correcto funcionamiento. Sin el mantenimiento adecuado, en el momento de un siniestro, el extintor no expulsa su contenido con la presión necesaria o su sistema de seguridad se puede trabar, entre otras complicaciones.

El objetivo del mantenimiento es que los extintores puedan ofrecer la máxima seguridad a infraestructuras y al capital humano. Para ello se realiza un examen completo del estado de los equipos y la reparación de cualquier defecto que se pueda hallar. En algunos casos, es posible el reemplazo de aquellos dispositivos que ya cumplieron su vida útil.

Un extintor necesita obligatoriamente ser revisado una vez al año en cuanto al correcto almacenamiento de su contenido y el estado de su carga. Cada tres meses debe ser evaluado su estado de conservación, los precintos y partes del dispositivo. Necesitan de la comprobación de una correcta ubicación para su fácil acceso, su peso y presión. También de forma anual, se requiere evaluar el estado de sus válvulas, boquillas y partes mecánicas.

Con una apuesta firme por la seguridad ante posibles altercados, a primeros de año Proiex lanzará también su nuevo proyecto bajo la marca de Seguridad SHIB SECURITY, buscando convertirse también en un referente en el sector de alarmas de robo, ofreciendo cuotas de conexión a central receptora de alarmas de las más bajas del sector. Además, como novedad, esta empresa adelanta que los servicios de este proyecto podrán ser pagados en criptomonedas, en especial con SHIBA INU.

