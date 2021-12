Claves para disfrutar del chocolate en Navidad y mantener una dieta equilibrada Comunicae

viernes, 10 de diciembre de 2021, 16:20 h (CET) El consumo de chocolate crece en un 75% en Navidad. Pacari recomienda algunas pautas a seguir para comer chocolate durante estas fiestas de manera saludable. Consumir un chocolate biodinámico de alta calidad, en porciones moderadas, no sólo es saludable, sino que aporta felicidad Durante la Navidad se despierta la ilusión, pero también las ganas de celebrar y comer a lo grande. También es época de reencuentros y de largas comidas y cenas familiares, en las que se preparan gran variedad de platos dulces y salados, y donde sobre todo destaca el chocolate. Y es que verdaderamente el consumo de este alimento se llega a incrementar hasta en un 75% durante las fiestas, como constató AENOR en un estudio. Sin embargo, celebrar y disfrutar de la Navidad es posible sin tener que privarse de ciertos alimentos.

Santiago Peralta, fundador de Pacari - chocolate orgánico único gracias al proceso de producción biodinámico* del cacao- y considerado uno de los mejores chocolateros del mundo propone distintas claves para disfrutar de este alimento en estas Navidades en toda su plenitud, pero sin descuidar la salud:

Controlar la ingesta de comida y evita llegar a las comidas o cenas en ayunas. Es mejor comer cantidades moderadas en las distintas comidas, comer a horas adecuadas, evitar comidas copiosas y no ayunar el resto del día. Esto sólo generará llegar con mucha hambre a la cena e ingerir calorías que el cuerpo acumulará más fácilmente si se consumen todas juntas.

Ojo con el dulce. Hay que prestar atención a los productos que se consumen. Una parte muy importante de la comida de Navidad son los postres y platos dulces. Una opción saludable es el chocolate con más de 70% de cacao que además de controlar los antojos de dulce, es una gran fuente de felicidad gracias a que estimula la serotonina.

Desde Pacari quieren recordar que es posible disfrutar del placer de consumir chocolate y sin perder los fitonutrientes y antioxidantes del cacao. Para esto, es muy importante prestar especial atención al porcentaje de cacao, ya que cuanto más alto sea, menos azúcar aportará y en consecuencia será más saludable.

Aunque esto no es lo único a tener en cuenta a la hora de hacer la compra de la mesa de navidad, también es fundamental analizar el origen y la pureza del cacao y si ha sido sometido a algún tipo de proceso químico. Ya que esto podría ocasionar la pérdida de los beneficios naturales que ofrece su consumo.

Incluir chocolate, y especialmente el biodinámico, hecho con cacao puro, sin procesados químicos, ayudará a que la hora de los platos dulces sea puro disfrute y salud. No sólo aportará felicidad, sino también una gran cantidad de nutrientes como fibra soluble, minerales como el hierro, cobre, magnesio y manganeso. Eso sí, el éxito está en el equilibrio, así que hay que controlar la cantidad que se ingesta.

Finalmente, también es un buen consejo, añadir a las comidas grasas saludables como las nueces y el aguacate, así como tomar infusiones entre horas para mejorar la digestión. Asimismo, es útil controlar las bebidas con las que se acompañan estos manjares e intentar compensar los excesos el resto de días con una alimentación más baja en calorías y basada en verduras, comida hervida y/o hecha al horno.

*Sistema de producción de materia prima que mantiene un ecosistema auto-regenerativo, libre de químicos, pesticidas y fertilizantes; conservando un balance ecológico entre animales, suelo, plantas y humanos.

