El curso Ámate de Nessita Arauz ayuda a obtener un cambio positivo en aquellas personas que tienen dependencia emocional

viernes, 10 de diciembre de 2021, 09:08 h (CET)

La dependencia emocional es un estado psicológico que afecta, ahora mismo, a muchas personas, en su mayoría a mujeres. Las consecuencias de ello son varias y todas derivan en una pérdida de la autoestima y en un creciente miedo al rechazo.

Nessita Arauz es especialista en empoderamiento femenino. A lo largo de su trayectoria, ha llevado a cabo proyectos enfocados en ayudar a las mujeres a sentirse bien consigo mismas y a darse el amor que verdaderamente merecen. Su curso Ámate busca enseñar a las mujeres a cómo prevenir y superar efectivamente la dependencia emocional.

La dependencia emocional en las mujeres La dependencia emocional podría definirse como una necesidad patológica de afecto, contacto íntimo y aprobación por parte de otra persona, cosa que se refleja sobre todo en la pareja. El término como tal no es de uso científico, sin embargo, engloba aspectos psicológicos bien definidos como el apego ansioso, el temor a la pérdida de la figura de la que se depende, cierto grado de depresión, etc.

Lo más resaltante de todo es que muchas personas, sobre todo mujeres, no logran identificar cuándo están siendo dependientes emocionalmente, lo que termina trayendo consecuencias como la baja autoestima y el desarrollo de diversas inseguridades. Por otro lado, si la pareja se aprovecha de esta dependencia, puede provocar daños en la persona todavía más significativos. Este es un problema que, a día de hoy, afecta a muchas mujeres en España y en el mundo. Afortunadamente, hay maneras de superarlo.

Ámate, el curso diseñado para mujeres El curso creado por Nessita Arauz, llamado Ámate, está diseñado para trabajar las emociones y la autovaloración de las mujeres que están sufriendo de dependencia emocional. Gracias a esta formación, podrán manejar mejor sus sentimientos, conocerse más a sí mismas, desarrollar su seguridad, elevar su autoestima y superar la dependencia emocional.

El nombre Ámate del curso proviene de las siglas de Autoayuda, Mentoría y Tribu. Autoayuda, porque busca que las mujeres empiecen el camino hacia su empoderamiento, aprovechando sus propias fortalezas. Mentoría,porque se consigue la ayuda de un grupo de profesionales como Nessita, quien, después de haber sufrido y superado la dependencia emocional, enseña a otras mujeres cómo lograrlo a través del coaching emocional. Tribu,porque las asistentes al curso formarán parte de un grupo más amplio de mujeres, con las que podrán compartir sus experiencias y encontrar apoyo.

Nessita Arauz posee una cuenta en Instagram, donde comparte contenido para el empoderamiento de las mujeres, junto con información acerca de sus libros y el curso Ámate. Es aconsejable seguir su cuenta para estar al tanto de todas las novedades, como la matriculación, costes y fecha de inicio de la formación.

