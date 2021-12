El empoderamiento de la mujer y la inteligencia emocional, de la mano del proyecto Butterfly Emprendedores de Hoy

viernes, 10 de diciembre de 2021, 09:26 h (CET)

La inteligencia emocional es una característica necesaria a desarrollar para poder relacionarse mejor con el resto de la gente. De hecho, es un aspecto fundamental en las relaciones humanas y muy básico en el empoderamiento de la mujer hoy en día.

Nessita Arauz es una coach emocional,con muchos años de experiencia, a lo largo de los cuales ha creado proyectos y escrito libros enfocados en el empoderamiento femenino. Uno de los más exitosos ha sido el proyecto Butterfly, creado para ayudar a las mujeres a conocerse a sí mismas, gestionar eficientemente sus emociones y encaminarse hacia su empoderamiento.

Clave para el empoderamiento femenino: la inteligencia emocional El empoderamiento de la mujer hace referencia al desarrollo máximo del potencial y de las capacidades de las mujeres, tanto en los aspectos de su vida personal y profesional como también a nivel político, social, económico. Es un término que engloba bienestar integral, autovaloración, autoestima y liderazgo.

Cada vez más mujeres deciden dar el paso hacia su empoderamiento, lo que ha representado una completa revolución que busca romper con los modelos orgánicos establecidos actualmente. Aunque el empoderamiento de la mujer involucra muchos elementos, la inteligencia emocional es uno de sus pilares fundamentales. Es muy difícil, para cualquier persona, poder desarrollar su máximo potencial si primero no aprende a identificar, etiquetar y gestionar correctamente sus emociones.

El proyecto Butterfly de Nessita Arauz trabaja sobre esta base, enseñando a las mujeres a desarrollar eficientemente su inteligencia emocional para despertar su potencial, sus habilidades de liderazgo y en consecuencia su empoderamiento.

Un proyecto creado por y para las mujeres El proyecto Butterfly nació con el objetivo de ayudar a las mujeres a empoderarse, dotándolas de las herramientas y los hábitos necesarios para que se sientan mejor consigo mismas, para mejorar su autovaloración y prepararlas para recibir el amor que se merecen.

El proyecto cuenta con el apoyo de profesionales de la psicología, mentores y especialistas en coaching emocional y espiritual quienes ponen su conocimiento al servicio de las mujeres. Valiéndose de sus conocimientos y de su amplia experiencia, ayudan también a que las mujeres puedan dejar atrás las inseguridades, las malas experiencias y los bloqueos mentales que no les permiten lograr sus objetivos.

El proyecto Butterfly ayudará a que quienes formen parte de él, ampliando el conjunto de habilidades necesarias para el desarrollo de su inteligencia emocional, destacando la empatía, el entusiasmo, el autocontrol, la autovaloración y el manejo adecuado de las emociones. Ya son muchos los testimonios en las redes sociales y en la cuenta personal de Instagram de Nessita Arauz que hablan de cómo este proyecto ha cambiado sus vidas y ha sido crucial para su empoderamiento.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.