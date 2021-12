Conversando con la prestigiosa escritora española María Beatriz Muñoz Ruiz, desde facebook, messenger y whatsapp

Muy amistosamente, y animadamente, en días que anteceden conversaba con la prestigiosa escritora española María Beatriz Muñoz Ruiz, y llegamos a estados óptimos del diálogo. Dónde, por mi parte, le formulé varias preguntas y ciertos criteriosa saber. Fue un conversatorio de mucho interés y aclaración letrístico (a), donde merodeó los gustos, ideas y pensares distintos, pero que en conclusión, todo cae en un mismo saco de la cultura de las artes.



MIS PRIMERAS PREGUNTAS:

Mis preguntas y algunas ideas propias formuladas a la prestigiosa escritora española María Beatriz Muñoz Ruiz:

1.- Considero que, la verdad del autor la tiene cada obra en su seno, y que no es una verdad absoluta, ni relativa. Es una verdad de millones que existen en el orbe. Nietzsche, en todo lo que usted apreciable Beatriz viene exponiendo es correcto, pero, hay que rememorar que, ese es el criterio de Nietzsche, no el criterio del mundo. 2.- ¿Será que escribió así o asa para llamar la atención al mundo y pasar a la historia? 3.- ¿Será que Nietzsche, es trasmisor de dudas y sofismas letrísticos? 4.- ¿Por qué odias la navidad?, te pasó algo fuera de lugar. Así, como puedes disfrutar en otros lados, también la navidad la puedes disfrutar en casa, lógico serían dos estadios de realidades diferentes, pero siempre es realidad. 5.- Qué emociones sientes al escribir un artículo.- 6 Qué emociones sientes al estar escribiendo un libro. (en ambos casos por el tiempo considero la emoción (es) son diferentes). 7.- Qué siente cuando termina una obra letrística. 8.- Cómo combinas o enlazas tu realidad, con la realidad circundante, e imaginación para escribir, anexando sus vastos conocimientos académicos y de lectura.

Respuestas de la escritora prestigiosa María Beatriz Muñoz Ruiz:

Con respecto a Nietzsche estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, los pensamientos de Nietzsche pueden coincidir con mucha gente, pero no tienen que coincidir con todo el mundo. Ocurre como con los libros, no todos gustan a todo el mundo, siempre existe un libro para cada persona, y con el pensamiento de Nietzsche ocurre igual; hay gente que piensa como él y otros que no.

Creo que todas las teorías que se salen de la órbita de lo que todos piensan, llaman la atención. Este hombre era tan inteligente y adelantado a su época que creó una magnífica campaña de marketing para llamar la atención, porque tanto en esta época como en cualquier otra, si quieres difundir tus ideas, debes llamar la atención de cualquier forma, por eso creo que su frase anunciando la muerte de Dios, fue una autentica genialidad que hizo que todos mirasen en su dirección. Dicen que lo mejor es que hablen de ti, aunque se mal, y eso hizo él, lo llamaron loco y un montón de calificativos despectivos que, en vez de dañarlo, lo convirtieron en uno de los filósofos más importantes del siglo XIX.

Con respecto a la Navidad, sí, tiene razón, la odio por varias razones, pero la principal es la ausencia de mi abuelo, siempre miro a los presentes y lo echo de menos, observo su lugar vacío y la tristeza me embarga. Pero también odio la Navidad porque me parece una fecha llena de hipocresía y consumismo, tan solo hay unas pocas personas que comprenden lo que significa realmente la Navidad. La Navidad no es comprar regalos, no es encender un árbol ni cantar villancicos, porque cuando todo acaba, las sonrisas falsas desaparecen y la gente vuelve a clavarse cuchillos por la espalda.

He trabajado muchos años en un sitio donde veía pasar a la gente desquiciada y estresada, obligados a divertirse y a comprar. Detesto que me obliguen a divertirme porque sea año nuevo, o tener que reunirnos un día y brindar con una sonrisa a pesar de no estar de humor para celebraciones.

A mí me gusta divertirme y reunirme cuando me apetece, y el nacimiento de Jesús se puede celebrar de muchas formas, no es necesario comer hasta reventar y beber hasta olvidar. Por otro lado, el que es solidario en Navidad debería ser solidario todo el año.

Y que conste que canto villancicos y celebro esas fechas como casi todo el mundo, más que nada por mis seres queridos y mis hijos, pero no me gusta tener que vestir a todas horas una sonrisa por el simple hecho de que es navidad, pero si todos visten una sonrisa, y no podemos escapar, lo mejor es imitar y falsear igual.

CONTINUIDAD DE MIS PREGUNTAS:

1.- Qué opinión, tiene usted del escritor Fiador Dostoyevski, en su obra “Crimen y Castigo”. 2.- La Escritora Julia Navarro, en su obra “Dime quien soy”, que opinión puede ofrecer. 3.- Y de Honoré de Balzac en su obra “Ilusiones perdidas” y que le parecen sus “Cuentos libertinos”. En sí, estos tres escritores llevan un mismo o no hilo conductor denunciante de sus sociedades.???

Respuesta de la prestigiosa Escritora española María Beatriz Muñoz Ruiz:

Mira, sinceramente, es que no me gustan ninguno. Y me da cosa contestarte. Siento no coincidir en gustos literarios, pero me alegra, porque así ningún libro se quedará nunca sin lector.

Ahora, yo leo a Jane Austen, Virginia Wolf, Mary Wolstoncraf, Mary Shelley (no su obra de Frankenstein sino su biografía) a través de ella llegue a su marido, PersyShelly, Las hermanas Bronte, Elisabeth Gaskell, Poe, Lord Byron, Emily Dickinson, JhonKeast... Ahora mismo son las que me vienen a la cabeza, la verdad es que he leído muchísimo, pero no coincidimos en nada.

Ha leído alguna de las autoras que le digo? Luego, he leído libros de todo tipo: budismo, magia, feminismo, biografías muy diversas, Mitología... Historia de España mirada desde el punto de vista de mujeres importantes de la historia. Es que ahora no recuerdo mucho más que te pueda decir, pero definitivamente leemos distintas cosas.

MIS ESTIMACIONES Y/O ACLARACIONES:

Claro, estimada y agraciada Escritora Beatriz, nunca se puede vestir el mismo uniforme en este caso, el gusto de saborear la misma cultura de la lectura, pero lo importante es que, leemos, escribimos y disfrutamos conforme a nuestros gustos, ideas y pensares. Sea de donde sea la literatura, será siempre letras que orientan y perviven en el seno de la humanidad, el hecho que no coincidamos, eso no quiere decir que, somos distintos, pues no, simplemente, leemos cosas diversas y distintas que nos apoyan a elevar nuestra cultura letrística.

Aunque no coincidimos en cuanto lo que leemos. Eso nada tiene que ver, literatura es literatura. Y ya ve, usted y yo, escribimos en casi los mismos diarios temas de toda índole, recuerde que, la literatura es universal y es imposible leer todos los libros que ha parido el mundo. Usted lee literatura anglosajona-inglesa y otros-está muy bien. Es plausible, leerlo y leer, en ese sentido mis felicitaciones cordial.

El final, del diálogo, fue toda una felicidad conocer nuestros diversos gustos letrísticos, ante los dilemas y diversidad de culturas. Al final, coincidimos que la literatura venga de donde venga es palabra escrita que habla y piensa y deja resultados que discurrir. Y que ninguna obra letrística pierde su esencia, pues su dueño es el autor, y lo que el gran auditorio lector, lo que discurran es suyo. Cada cual con lo suyo. Ese es el respeto que los seres humanos nos debemos, la reciprocidad cordial y respetuosa.

Hasta altas horas de la noche finalizó el conversatorio, con mi amiga escritora prestigiosa española María Beatriz Muñoz Ruiz. Gran abrazo amiga Escritora. Así, fue el final feliz.