¿Cuáles son las principales criptomonedas en la actualidad? Son divisas digitales que se almacenan en una gran base de datos mundial y que funcionan a partir de un sistema encriptado

viernes, 10 de diciembre de 2021, 12:03 h (CET) Se dieron a conocer a partir de 2009 con la aparición del Bitcoin, desde entonces y hasta ahora, cada vez son más las divisas digitales las que se lanzan al mercado, con el fin de seguir creciendo y contar con mayores oportunidades de inversión y ganancias.

Tal y como se ha adelantado, la primera vez que se habló del concepto de criptomoneda fue en el año 2009, con la llegada del Bitcoin. Las criptomonedas son divisas digitales que se almacenan en una gran base de datos mundial y que funcionan a partir de un sistema encriptado que permite que todas las operaciones y movimientos que se hagan con ellas sean legales, todo ello dentro de un sistema totalmente descentralizado.

Desde el 2009, hasta la actualidad, se han lanzado al mercado más de 3.000 tipos de criptomonedas diferentes en las cuales, se puede invertir sin ningún problema, siempre que se cuente con las herramientas adecuadas. En este sentido, lo principal es contar con una buena plataforma, como, por ejemplo, Daily Profit, si bien, hay muchas otras bastante completas que pueden ayudar a este fin. En cualquier caso, esta es considerada una de las mejores, tal y como se puede observar en daily profit opiniones de algunas páginas especializadas.

Con base en esto y una vez que se haya elegido una plataforma para operar, es importante conocer todas las criptomonedas que, actualmente, están disponibles en el mercado.

Bitcoin

Es la primera criptomoneda que se lanzó al mercado, nacida de la mano de Satoshi Nakamoto y la primera también en utilizar la tecnología blockchain. El principal objetivo del Bitcoin es contar con un nuevo método de pago que no sea supervisado por ningún gobierno. A día de hoy, esta divisa digital es bastante utilizada como sistema de inversión y, en el caso de estar interesado en ello, es recomendable consultar vídeos sobre Bitcoins en YouTube o leer más información en páginas y páginas web especializadas en el tema.

Ethereum

Tras el Bitcoin, Ethereum se convirtió en la principal alternativa, siendo a día de hoy, la segunda moneda virtual de mayor valor en el mercado. También utiliza la tecnología blockchain si bien, Ethereum cuenta con sus propios tokens. Hay que decir que las emisiones de este tipo de divisa están limitadas, además de tener costos de transacción que se calculan en función de la dificultad de la operación, el tipo de almacenamiento y el ancho de banda.

Dogecoin

Aquí se puede observar cómo el sector tecnología vuelve a dar un giro y crea una moneda virtual nueva a partir de modificaciones dentro del propio sistema de Bitcoin, todo ello con el objetivo de llegar a un mayor número de usuarios. A medida que ha ido pasando el tiempo Doge, como se conoce popularmente, tiene alrededor de 128 mil millones de divisas en funcionamiento, sabiendo que es una de las criptomonedas más baratas de adquirir, aunque también una de las más rápidas.

Litecoin

En este caso, la mayor particularidad de Litecoin es que se trata de una moneda virtual que funciona dentro de un código abierto igualitario, es decir, es un código público al que todo el mundo tiene acceso. Una red descentralizada cuyo sistema de transacciones no tiene ningún administrador. Entre sus ventajas hay que destacar la total transparencia a la hora de llevar a cabo las operaciones y la facilidad de poder emitir pagos de manera instantánea.

Binance

También conocida como BNB a día de hoy se considera la criptomoneda de intercambio más grande del planeta que ha derivado en un nuevo medio de pago. En este caso, todos los usuarios que cuenten con tokens Binance saben que se reducirán gastos en las transacciones, con el añadido de que, tan solo por recomendar el uso de esta divisa digital a otros usuarios, se conseguirá un número determinado de tokens de manera gratuita.

Ripple XRP

