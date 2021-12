"Estudio Seguí": Entre la arquitectura y el planeamiento Comunicae

jueves, 9 de diciembre de 2021, 15:24 h (CET) Cuando el Arquitecto José Seguí obtiene la Mención Especial en el Concurso Internacional para la Ordenación de San Francisco El Grande en Madrid, y después de haber participado en la redacción del Plan General de Málaga de 1983 con el reconocimiento del Premio Nacional de Urbanismo, decide crear, en 1985, su propio Estudio Estudio Seguí se forma como un amplio colectivo multidisciplinar con suficiente capacidad profesional para poder captar proyectos de mayores escalas del Planeamiento y los desarrollos de las Arquitecturas que generan, estableciendo sus sedes de trabajo en Málaga y Madrid desde donde conjuntamente coordinan y realizan todos sus procesos de producción.

Diversificación y trabajo conjunto profesional

Estudio Seguí intenta de esta manera diversificar su producción tanto en sus distintos usos arquitectónicos (residencial, hotelero, administrativo, cultural y deportivo) como en las diferentes escalas de la planificación urbanística (espacios públicos, desarrollos urbanos, ordenación de ciudades y territorios).

Este trabajo conjunto que realiza Estudio Seguí en las diferentes escalas de la Arquitectura y del Planeamiento se convierte también en una de sus principales características. Característica presente tanto en las fases del desarrollo teórico y práctico del proyecto, como en la gestión de su ejecución para hacerlo realidad, reuniendo dentro de su propia estructura a un equipo técnico de Arquitectos e Ingenieros que de manera conjunta desarrollan ambas escalas, entendiéndolas como dos disciplinas inseparables en sus producciones profesionales.

Garantizar la viabilidad del Proyecto

Quizás sea este uno de los más interesantes objetivos que se plantean en Estudio Seguí. Busca garantizar la viabilidad del proyecto a través de la gestión de su ejecución, como una conjunción de valores teóricos y prácticos en donde la innovación de los procesos constructivos aparece como una constante en todos sus proyectos. En este proceso integrador de la definición del proyecto y la gestión de su ejecución, el diseño tridimensional se convierte en herramienta fundamental. No solo para el análisis de los problemas sino también para la aportación y concreción de las soluciones, desarrollándolos a través de sistemas integrados BIM (Building Information Modeling) con el fin de poder hacerlos realidad en las condiciones establecidas. Abraca tanto sus aspectos técnicos, económicos y plazos de ejecución mediante sus propios sistemas de control y seguimiento que se integran en los procesos del desarrollo del proyecto.

Concursos e Innovación

Este modelo de oficina técnica con sus procesos integrados de producción profesional tanto de la Arquitectura como del Planeamiento urbanístico, le ha permitido participar en numerosos Concursos de Proyectos que se convierten en uno de sus principales medios de captación de encargos de trabajo de los que se nutre Estudio Seguí. Es interesante destacar sus colaboraciones con importantes estudios de arquitectura e ingeniería. Acude a las convocatorias de los concursos, como un sistema de trabajo que le permite potenciar su producción profesional de manera continua y permanente. Pero también mantiene como actividad complementaria diversos acuerdos de colaboración de “i+D+I” para la definición de procesos constructivos innovadores o participación en la reflexión profesional. Todo ello a través de publicaciones que realiza desde su propia editorial Geometría o los Talleres Internacionales de Paisaje, que junto con diversas escuelas y Colegios de Arquitectos organiza periódicamente.

Trabajos destacados y reconocimientos profesionales

Entre los trabajos realizados por Estudio Seguí en estos largos años de actividad profesional, se pueden destacar una serie de proyectos que han definido su línea de producción. Entre ellos encontramos: la Rehabilitación del Teatro Cervantes en Málaga, que obtuvo el Premio Europa Nostra de Unesco. Otros proyectos teatrales y culturales que se han ganado por Concurso como el Auditorio Maestro Padilla en Almería, los teatros de Las Lagunas en Mijas, el Vicente Espinel en Ronda, el Auditorio de Puerto Real o el Museo de America en Santa Fe.

En arquitectura administrativa realiza la Ciudad de la Justicia, el Instituto Europeo de Dieta Mediterránea, el Centro de investigación de la Universidad o la Sede de los Registros en Málaga. A nivel de uso deportivo se encuentra el Estadio de Fútbol de La Rosaleda en Málaga, los Pabellones Cubiertos de Atletismo en Antequera y Almería con motivo de los XV Juegos del Mediterráneo o el Balneario de Cortadura en Cádiz. Además, una amplia producción de uso residencial destacando la Manzana de Lagunillas, los complejos La Araucaria, Callejones del Perchel, Hacienda Clavero, Paredes y Alamar. Todos ellos ubicados en Málaga. También se puede encontrar la ordenación de Garbinet-Norte en Alicante o Tanger City-Center en Marruecos. El Hotel Miramar de Málaga, de la Cadena Hotelera Santos, es su obra más reciente y emblemática, habiendo obtenido el Premio Spain Luxury Hotel Awards.

Finalmente, hay que destacar brevemente los trabajos de planeamiento urbanístico realizados íntegramente desde su plataforma profesional y también ganados por Concurso. Entre ellos destacan el Plan Especial de la Alhambra que obtuvo el Premio Nacional de Urbanismo, el Plan General de Ronda que fue reconocido con el Premio Gubbio de la Asociación Nacional Italiana de Centros Históricos, o los Planes Generales de Granada, Córdoba, Antequera, Puerto Real, Baena y La Linea de la Concepción. Recalcar los espacios públicos de los Parques de Tetuán y Tres Cantos en Madrid, Maria Zambrano en Vélez-Málaga o los Paseos Marítimos del Zapillo en Almería o Puerto Real en Cádiz.

