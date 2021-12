La importancia de tratar una caries con una endodoncia, por Clínica Sanzmar Emprendedores de Hoy

martes, 7 de diciembre de 2021, 17:54 h (CET)

La destrucción de los tejidos de los dientes puede ser debido a la caries. Esta aparece por las bacterias provenientes de la placa situada en la superficie de los mismos.

Esta afección puede tener varias causas, pero la más común está asociada a deficiencias en los hábitos de higiene. Las caries pueden llegar a ser muy dolorosas cuando llegan al nervio del diente y, en estos casos, el único tratamiento que puede ayudar a salvarlo es la endodoncia.

En la Clínica Sanzmar ofrecen el servicio de endodoncia Madrid, garantizando excelentes resultados y calidad de servicio.

¿En qué consiste la endodoncia? En ocasiones, las personas no prestan el cuidado necesario a sus dientes, trayendo como consecuencia la aparición de algunas afecciones como las caries. Para salvar un diente con caries existen varios tratamientos, dependiendo de su gravedad, entre ellos está la endodoncia.

La endodoncia es un tratamiento odontológico, que comúnmente se conoce como “matar el nervio”, ya que durante el proceso se extirpa totalmente la pulpa o nervio dental enfermo, con la finalidad de conservar el diente dentro de la cavidad bucal.

Este tratamiento se realiza en los casos de caries muy avanzadas, en las cuales se produce una infección y un dolor agudo, pues el daño llega hasta el nervio del diente.

La Clínica Sanzmar ofrece el servicio de endodoncia en Madrid, el cual consiste en extirpar la pulpa enferma, a través de un agujero en la corona y eliminar la infección en el sistema de conductos, para luego sellarlo de manera tridimensional.

¿Por qué es importante realizarse un tratamiento de endodoncia? Algunas caries son tan profundas que afectan el nervio o pulpa del diente. En estos casos, la afección es muy delicada, pues además del dolor intenso que produce, genera una infección. Esto si no se cura cuanto antes sigue avanzando con el riesgo de llegar hasta el hueso, provocando la pérdida irremediable de la pieza dental.

Anteriormente, cuando un diente con caries producía mucho dolor o estaba muy deteriorado, simplemente se extraía, con la finalidad de evitar daños mayores. Con el tratamiento de endodoncia en Madrid que ofrece la Clínica Sanzmar, se logra mantener las piezas dentales, con la finalidad de conservar una dentadura completa y fuerte, que cumpla a cabalidad con su función masticatoria.

Un diente con endodoncia suele ser más frágil que el resto que no ha pasado por este tratamiento, por lo cual es recomendable protegerlo con algún tipo de restauración, como una incrustación o una corona. Este servicio también es posible encontrarlo en Clínica Sanzmar.

La salud bucal es sumamente importante, pues los dientes cumplen una función masticatoria de los alimentos que se consumen día a día, contribuyendo a que el organismo pueda adquirir los nutrientes que necesita para mantenerse en óptimas condiciones. Por esta razón, en Clínica Sanzmar en Madrid ponen a la disposición de los clientes una amplia gama de tratamientos para satisfacer sus necesidades de salud y estética dental.

