La compraventa de segunda mano es cada vez más utilizada

Una de las alternativas para el ahorro económico y ecológico que se está poniendo cada vez más de moda es la compraventa de artículos de segunda mano. La aparición de compañías como Dámelo Dámelo ha facilitado esta actividad al ofrecer una plataforma online que facilita la puesta en contacto entre los interesados. Esta compañía se trata de la única aplicación donde todos los comercios en general están en un centro comercial virtual, distribuidos por distritos y municipios.

Dámelo Dámelo: el espacio diseñado para la compraventa de segunda mano En el universo online hay plataformas de todos los estilos. Algunas de las que más irrupción han tenido son las de compraventa de artículos que ya no se usan por la gran cantidad de ventajas que estos ofrecen. Los vendedores pueden adquirir un dinero extra deshaciéndose de elementos que ya no utilizan, mientras que los compradores pueden conseguir artículos a un coste mucho más bajo que el precio de mercado.

Dámelo Dámelo es un centro comercial en la web donde emprendedores y comercios pequeños pueden vender todo tipo de productos. Dentro de la app se puede ofertar desde un coche o un barco, hasta ropa o accesorios. La plataforma es muy variada y ofrece una amplia gama de categorías como hogar, ocio, informática, salud, entre muchos más, que le permite a los usuarios acceder a prácticamente todo lo que deseen.

La plataforma también dispone de anuncios de empleo en distintas categorías que le permite a los profesionales ampliar sus posibilidades de contratación tanto de empleos temporales como fijos.

La primera en ofrecer compraventa de artículos por municipios El valor diferencial de Dámelo Dámelo es que es la única aplicación en la que todos los comercios de distintas áreas están en un centro comercial virtual, distribuidos por distritos y municipios. Por lo que, por ejemplo, si se quiere vender un producto en Valencia o Girona o cualquier otra parte del país, el usuario solo debe poner el filtro de la zona para encontrar los posibles compradores de la forma más rápida.

La plataforma ofrece a los usuarios la posibilidad de comunicarse de manera directa y sencilla, hasta cerrar el trato de la compraventa del producto o servicio. Tanto compradores como vendedores que desean explorar las opciones y categorías disponibles de Dámelo Dámelo, pueden crear un perfil en la web y recibir notificaciones y alertas sobre nuevos productos o servicios que les puedan interesar, todo dentro de una app rápida, segura y muy fácil de usar.

