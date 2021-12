Los conductores de camión, una profesión de futuro, según AUTOESCUELA 2000 Emprendedores de Hoy

sábado, 4 de diciembre de 2021, 08:26 h (CET)

En consecuencia al auge del comercio electrónico, para los 3 próximos años se necesitarán en toda Europa 400.000 conductores de camión y, más concretamente, en España la cifra asciende a más de 15.000.

La realidad es que el mundo del transporte es un universo amplio que abarca una gran multiplicidad de oportunidades y que cada vez está siendo mejor considerada.

¿Cuál es la formación necesaria para ser conductor profesional? Cuando una persona decide conducir camiones a nivel profesional es necesario que a parte del permiso de conducción (C1 , C o C+E ) tenga el CAP, el “Certificado de Aptitud Profesional” obligatorio en toda Europa y que acredita a la persona como conductor profesional. Este tipo de acreditación tiene como objeto profesionalizar los sectores de transporte de viajeros y mercancías en toda la Unión Europea.

Durante su formación inicial, el alumno/a se formará en temáticas tan diversas como la conducción racional, logística, mercancías peligrosas, primeros auxilios o extinción de incendios lo que le conferirá un amplio conocimiento de la profesión.

Ubicada en Madrid, la AUTOESCUELA 2000 cuenta con especialistas para formar conductores profesionales tanto en los cursos CAP de Mercancías y Viajeros como en los diferentes permisos de camión y autobús.

Tipos de permiso de camión Para poder desempeñarse como conductor a nivel profesional de mercancías existen varios permisos con diferentes características. El permiso de la clase C1 habilita a conducir camiones rígidos hasta 7500 kg y para obtenerlo es necesario ser mayor de 18 años. Por su parte, el permiso de la clase C habilita a conducir camiones rígidos sin limitación de peso y para obtenerlo es necesario ser mayor de 21 años.

Por otro lado, está el permiso de la clase C+E para aquellos que deseen conducir camiones articulados (tráiler) o trenes de carretera (camión rígidos + remolque pesado de más de 750 kg).

En AUTOESCUELA 2000 se puede obtener un permiso profesional de manera más sencilla que en otras autoescuelas, ya que las clases prácticas de maniobras se realizan en el propio centro de exámenes de la DGT en Alcalá de Henares, en la misma pista donde luego el alumno se examina, familiarizándose con las mismas condiciones que se encontrará el día del examen. Además, dan las clases de manera individualizada para así mejorar el aprendizaje del alumno.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.