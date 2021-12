Mayor categoría a través de la personalización en los tickets de compra Comunicae

viernes, 3 de diciembre de 2021, 15:40 h (CET) Uno de los productos más demandados en La Tienda del Rollo a día de hoy son los rollos térmicos personalizados (o también popularmente conocidos como tickets de compra) La Tienda del Rollo, especialista en rollos térmicos, arranca el nuevo curso navideño con descuentos en la mayoría de sus productos para que las navidades de los diferentes negocios (farmacias, fruterías, cafeterías...) sea mucho más llevadera. Siempre pendientes del cuidado del medio ambiente, otro plus, facilitan la vida a los diversos comercios con una oferta en su tienda online que abarca desde los comentados rollos hasta bolsas de papel, etiquetas térmicas adhesivas o impresoras térmicas. Pero sin duda el no va más y uno de los productos más demandados a día de hoy son los rollos térmicos personalizados (o también popularmente conocidos como tickets de compra).

"Este rollo a las tiendas pequeñas les da mayor categoría: con su logo, sus condiciones…"; ellos pueden elegir qué destacar porque hay varias opciones, explica Melania Plaza, administradora de La Tienda del Rollo. Y después de lo vivido a consecuencia de la pandemia, para muchos ha sido y es el momento perfecto para renovarse, reciclarse e invertir en nuevos proyectos e ideas. Darle una vuelta de alguna forma a su negocio.

"Al final las tiendas de ropa publicitan en estos rollos sus condiciones de venta o devolución, otros lo usan para anunciar sus redes sociales, otros para pedir que les pongan una reseña en Google o direcciones de los locales... Y estos son sólo algunos ejemplos", continúa Melania.

Lo que ofrecen, al fin y al cabo, son rollos impresos a una tinta en el reverso con el diseño propio y único que cada uno envíe. En la Tienda del Rollo se encuentran, además, los rollos de papel térmico más baratos de internet. Sin gastos de envío para toda la península por cualquier compra de packs a través de su web y con el mejor precio y mejor calidad garantizados.

