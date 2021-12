AleaSoft: Resumen 2021 (parte I): Las renovables siguen lanzadas

Aunque su protagonismo ha quedado muy ofuscado por la crisis de precios del gas y del CO2, las renovables han continuado creciendo a un ritmo muy elevado durante este año 2021. Con estas tecnologías, capaces de generar electricidad sin emisiones de gases de efecto invernadero e imprescindibles en la transición energética, empieza un resumen de lo más importante acontecido en este año 2021 en el sector de la energía en España y en Europa El sorprendente año 2021

El año 2021 está llegando a su fin. Después de lo extraordinario que fue el año 2020 en todos los sentidos, pero también para el sector de la energía, parecía que 2021 iba a ser el año que traería de nuevo una cierta normalidad. Nada más lejos de la realidad. 2021 parece que va a ser el año más extraordinario para los mercados de energía por muchos años, si no décadas, venideros.

En una serie de artículos, AleaSoft Energy Forecasting va a analizar distintos aspectos del sector de la energía durante este año 2021. En esta primera entrega, se echará a un vistazo a las renovables durante este período.

La situación de las renovables en España en 2021

La crisis global de 2020 no fue capaz de detener la explosión que experimentaron las energías renovables en 2019 y que ha continuado durante este 2021. Este crecimiento de las renovables ha sido liderado por la eólica y la fotovoltaica, siendo las dos únicas tecnologías que han crecido de manera significativa.

Aún con datos provisionales de Red Eléctrica de España (REE), durante 2021 se han instalado en el territorio peninsular español 493 MW de capacidad eólica y 2,1 GW de fotovoltaica. Esto representa un crecimiento del 1,8% para la eólica y del 19% para la fotovoltaica. En el conjunto de todas la renovables, el incremento de potencia instalada ha sido de 2,6 GW, un crecimiento del 4,2%. Estos incrementos de capacidad sitúan la potencia instalada eólica en 27,5 GW, la fotovoltaica en 13,6 GW y el conjunto de las renovables en 65,0 GW.

Esta explosión de las renovables y su crecimiento continuo en los últimos años han vuelto a colocar a España en el top ten mundial de los países con renovables. Además, como es lógico, a lo largo del año se han ido batiendo récords de producción renovable, sobre todo de fotovoltaica, a media que la nueva capacidad instalada entraba en funcionamiento.

Camino de los objetivos del PNIEC

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima tiene como objetivo alcanzar a nivel nacional los 50 GW de potencia eólica y 39 GW de fotovoltaica instalados en 2030. Alcanzar estos objetivos a partir de la situación actual va a suponer un ritmo de instalación de más de 200 MW de eólica y más de 230 MW de fotovoltaica cada mes hasta 2030. El objetivo es ambicioso, pero no inalcanzable. Lo que sí está claro es que va a requerir de una inversión muy importante.

Según el estudio de impacto económico del PNIEC elaborado por el propio Gobierno, para desarrollar toda esa nueva capacidad eólica y fotovoltaica se requerirá en total una inversión de más de 41 mil millones de euros. Mirando los datos de REE, para poner en marcha toda la capacidad eólica y fotovoltaica que actualmente cuenta con permiso de acceso concedido, alrededor de unos 140 GW, se necesitarían alrededor de 100 mil millones de euros. Esta necesidad de capital ya está atrayendo a muchos fondos de inversión internacionales que ven a España como uno de los mercados más atractivos para invertir.

El impacto de las renovables en el mercado eléctrico

Un crecimiento de las renovables tan importante como el que se espera va a tener, sin duda, un importante impacto en los mercados eléctricos y sus precios. Es conocido que las renovables ejercen una presión a la baja sobre los precios del mercado por su limitada capacidad de gestionar su producción.

Pero no solo las renovables van a influir en los precios de los mercados eléctricos. También las tecnologías de almacenamiento de energía, que van a jugar un papel imprescindible en la transición energética, la hibridación y complementariedad entre las propias tecnologías renovables y la producción de combustibles limpios como el hidrógeno verde.

Las renovables en la descarbonización de la economía

Los objetivos de capacidad renovable y de reducción de las emisiones de CO2 y demás gases de efecto invernadero a 2030 son solo el primer paso de una transición energética mayúscula para llevar la economía a tener emisiones netas cero en 2050. Es decir, una economía completamente descarbonizada en menos de tres décadas.

En este reto de la descarbonización es importante destacar que el sector eléctrico está comprometido y avanza con paso firme hacia la consecución de sus objetivos. Pero hay otros sectores más contaminantes que también deberán adoptar las energías renovables y para los cuales los retos son aún más difíciles. Sectores como el del transporte o la industria se apoyan actualmente en su gran mayoría en los combustibles fósiles. Su transición hacia energías y combustibles limpios es desafiante.

Análisis de AleaSoft Energy Forecasting sobre las perspectivas de los mercados de energía en Europa

Las inversiones en proyectos renovables requieren de un modelo financiero robusto que asegure un retorno óptimo de la inversión. Un input imprescindible del modelo financiero son las previsiones de precios de mercado a largo plazo, que deberán tener granularidad horaria para estimar los ingresos potenciales de la planta de generación durante toda su vida útil.

Para analizar las perspectivas de los mercados de energía en Europa para el año 2022, desde AleaSoft Energy Forecasting se está organizando el que será el primer webinar de 2022 de su serie de webinars mensuales. El webinar tendrá lugar el 13 de enero y contará con la participación de ponentes de PwC España, que analizarán cómo impacta la situación regulatoria y del mercado eléctrico al desarrollo de los PPA, tanto off‑site como on‑site.

