La autora Rosa Martínez Segura prepara su obra de cara a la Navidad

Basada en hechos reales. Esta es la historia de una chica muy joven que decidió salir de su pueblo para trabajar y poder ayudar a su madre y sus hermanas. Era una chica ambiciosa, que solo quería ganar dinero, y se prestó a todo lo que se le puso por delante. En aquel camino se encontró muchas cosas, unas buenas, pero otras no tanto… Tal y como les sucedía a las miles de mujeres que, en los años sesenta, tuvieron que salir de sus casas.

Sobre la autora

Rosa Martínez Segura. Nacida en la Barceloneta (Barcelona). Apasionada de la lectura desde pequeña. Heredó su amor por los libros de su padre, Alberto Martínez. Cursó sus estudios en el colegio La Mercé de Martorell y más tarde de Secretaría Médica en Barcelona. Tiene dos libros de poemas publicados, Fantasías de la mente I y II.

¿Qué pueden encontrar los lectores dentro del libro?

Encontrarán un relato real, Vivido por una adolescente, que sale de su casa para ganar dinero y poder ayudar a su madre y hermanas, pues no tenía padre, había fallecido debido a una enfermedad. Intentará abrirse camino en un lugar desconocido, Fuera de su entorno y prácticamente sola. Era ambiciosa y eso le hizo tomar decisiones no siempre adecuadas.

