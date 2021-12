Northgate Renting Flexible refuerza su apuesta por el Desarrollo y la Sostenibilidad Comunicae

viernes, 3 de diciembre de 2021, 12:08 h (CET) La compañía ha incorporado a Teresa Romo, quien acaba de ganar el premio Santiago Losada a la Movilidad Eléctrica en la categoría de Movilidad como Servicio (MaaS), como responsable de la Dirección de Desarrollo y Sostenibilidad Northgate Renting Flexible, empresa líder en renting flexible de vehículos, ha creado una nueva Dirección de Desarrollo y Sostenibilidad con el objetivo de potenciar el asesoramiento a sus clientes, tanto empresas como particulares, en sus planes de movilidad sostenible integral. Es decir, no solamente con el alquiler del vehículo sino con un asesoramiento en todos los aspectos necesarios: Tipologías de vehículos de energías alternativas, planes de ayudas o subvenciones, instalaciones de recarga, etc.

Como parte de esta estrategia, se ha incorporado a la compañía Teresa Romo, que será la responsable de la Dirección de Desarrollo y Sostenibilidad. Teresa ha ganado recientemente el premio Santiago Losada a la Movilidad Eléctrica de AEDIVE en la categoría de Movilidad como Servicio (MaaS), focalizado este año en el papel de la mujer en la electrificación del transporte rodado. Este galardón es fruto de más de 15 años trabajando e innovando en soluciones y servicios integrados en materia de sostenibilidad, así como de la movilidad eléctrica en todos sus campos, lo que le ha otorgado una visión global del sector para seguir desarrollando y mejorando la actual propuesta de la compañía en este ámbito.

Teresa es licenciada en Ingeniería Industrial por la Universidad de Nebrija y cuenta además con estudios sobre gestión comercial y dirección de proyectos, cursados en IE Business School y ESIC. Cuenta con una trayectoria de 15 años en Iberdrola durante la que ha liderado varios proyectos centrados en energías renovables y proyectos de movilidad sostenible.

Para Jorge Alarcón, consejero delegado de Northgate España, “esta nueva organización será imprescindible para que Northgate pueda liderar la movilidad eléctrica flexible. Con ella queremos seguir impulsando el cambio de nuestra flota hacia una más sostenible, ampliando la actual propuesta de la compañía en movilidad eléctrica y continuar posicionándonos como operador integral de referencia en el mercado”.

